İshal vakalarında artış

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Kılınç Toker, bu dönemde viral ishal vakalarının arttığını söyleyerek, uyarılarda bulundu.

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Kılınç Toker, insandan insana bulaşan hastalıklarla ilgili her dönemde insan sağlığının tehdit altında olduğunu kaydederek, bu dönemde de viral ishal vakalarının arttığını söyledi. Toker, "Özellikle viral enfeksiyonlarda bunu pandemi de yoğun bir şekilde yaşadığımız solunum sistemi bulaşıcı virüsleri ile gördük. Ancak bu dönemde özellikle sıcak havalar, insan hareketlerindeki artış, tatil süreci gibi şeklindeki durumlarda virüsle olan ishal etkenleriyle karşı karşıyayız. Bu dönemde özellikle hem sıcak hava hem de az sıvı tüketimiyle birlikte kalabalık yerlerde bulunulması, gıda tüketimine dikkat edilmemesi, havuzlar, spor salonları gibi kapalı yerlerde temas halinde olunmasıyla birlikte viral ishallerle çok sık karşılaşıyoruz. Özellikle bol ulu dışkılama şeklinde olan, kişi de bazen ateş olmasıyla birlikte halsizlik ve kusmanın eşlik edebildiği yoğun ishal vakalarımız mevcut. Bu dönemde özellikle sıcak havalarla gıda bozulması, dışarıda yenilen yemeklerde tam temizliğin sağlanamaması, pişmeyen yeşil bitkilerin, salata tarzı ürünlerin tam temizliğinin sağlanamaması ile bu gibi durumlarda olabiliyor. Özellikle kalabalık yerlerde tam temizliği sağlanamadan kullanılan içe sularından ciddi ishal etkenleri bulaşabiliyor. Yine bu dönemde tatil bölgeleri ve otellerde ki yiyecek ve içeceklerin sıcak havada bulunması, bu tür virüs üremesine neden olabiliyor" diye konuştu.

"El hijyenine yeterince dikkat edilmemesi insandan insana virüs etkeninin hızı bir şekilde bulaşmasına neden oluyor"

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Toker, "Toplu yerlerde kullanılan tuvaletlerde el hijyeninin sağlanamaması, o bölgede sabunların temininde ve çeşme temizliğinde eksiklik olması, insanların el hijyenine yeterince dikkat etmemesi insandan insana virüs etkeninin hızı bir şekilde bulaşmasına neden oluyor. İshal etkenleri genellikle ellerimizle bir şekilde ağız bölgesinden girerek vücudumuza alındığında daha etkin hale geliyor. Bu noktada da özellikle dışarıda yemek yeme konusunda daha dikkatli olmamız, özellikle soğuk olması gereken ürünlerde bunun sağlanıp sağlanmadığını teyit etmememiz gerekiyor. Ayrıca kişisel olarak yapabileceğimiz el temizliği, el yıkama, özellikle sabunla en az 20 saniye köpürterek tırnak diplerinin temizliğine dikkat edecek şekilde ellerimizi temizlememiz gerekiyor. Dışarıda bulunduğumuz alanlarda elimize, yüzümüze çok fazla değdirmeyecek şekilde yada yediğimiz gıdaların temizliğinden emin olmamız gerekiyor. Bu noktada da el temizliğinde hem yemeklerden önce hem yemeklerden sonra mutlaka el temizliğimizi sağlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.