İşhanı'nda çıkan yangın çevre iş yerlerine de sıçradı

Kırşehir'de bir iş hanında çıkan yangın çevre iş yerlerine de sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu söndürülürken 9 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

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  • 29.07.2023 01:55
  • Güncelleme: 29.07.2023 01:55
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İşhanı'nda çıkan yangın çevre iş yerlerine de sıçradı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de bir iş hanında çıkan yangın çevre iş yerlerine de sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu söndürülürken 9 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre Ali Veli Sokağında bulunan bir iş hanında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Alevler, kısa sürede çevrede bulunan iş yerlerine de sıçrarken, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışması devam ederken 9 iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangın anında bölgede bulunan görgü tanığı; yangının çıktığı sırada iş hanında bir kişinin kaldığını ve daha sonra vatandaşların da yardımıyla dışarı çıktığını anlattı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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