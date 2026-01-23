İsim Değişikliği Üzerinden Siyasi Linç ve Vefa

Kayseri Büyükşehir Meclisi'nde Ak Partili ve MHP'li üyelerin tamamının oyuyla gerçekleştirilen Kocasinan Bulvarı'nın isim değişikliği üzerinde oluşan toplumsal tepkilerin yayılmasıyla beraber tepkilerin başlangıcında MHP'li üyeler onay verdikleri kararla ilgili olarak çark etmişlerdi.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Elitaş'ın kendisinin de ifade ettiği gibi, konuyla ilgili talebi, bilgisi ve tensibi olmamasına rağmen, Büyükşehir Meclisinin kararının duyurulması sonrasında yükselen itirazlar ve kamuoyu baskısının adeta bir siyasi lince dönüştüğü ortamda, bu değişimi savunan ve arkasında duran hiçbir kimsenin olmaması, üzerinde düşünülmesi gereken ayrı bir konu.

Karar alanların bile arkasında durmadığı ve savunmadığı bir ortamda yalnızlığa ve adeta bir siyasi lince maruz kalan Mustafa Elitaş'ın düştüğü veya düşürüldüğü durum üzerinde kafa yorulması gereken bir konu.

Toplumsal itirazların ve kamuoyu baskısının en üst seviyede birçok kesim tarafından adeta siyasi bir linç girişimine dönüştürüldüğünü on beş gün boyunca sessizce seyreden, bir çok şahıs, kurum ve kuruluşun, Elitaş'ın bu talebi reddetmesinden sonra adeta vefa, takdir ve teşekkür ilanlarıyla kendisine destek çıkması ise ayrı bir çelişkiler yumağı.

Sonuç itibarıyla bu isim değişikliği önerisi ile, Ak Parti Genel Başkan Yardımcılığı gibi üst düzey bir siyasi kariyerin, eski Ekonomi Bakanlığı gibi etkili bir devlet adamlığının, 40 yıldır kayseri siyasetinde etkili olmuş bir şahsiyetin, zımmen de olsa karizmasının çizilmesine veya çizdirilmesine yönelik bir teşebbüs olarak da okunabilecek bu durumun kime ve hangi çevrelere hizmet ettiği ayrı bir merak konusu.