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  • Isınmak için çadırda yaktıkları mangal dumanından 4 tarım işçisi zehirlendi

Isınmak için çadırda yaktıkları mangal dumanından 4 tarım işçisi zehirlendi

Aynı aileden ikisi çocuk 4 kişi, havaların soğumasıyla beraber kaldıkları çadırda ısınmak için yaktıkları mangal dumanından zehirlendi.

Isınmak için çadırda yaktıkları mangal dumanından 4 tarım işçisi zehirlendi
Kayseri GündemEditör

Ülkemizde tarımın tüm yükünü çeken tarım işçilerinin gayrı sıhhi çalışma ortamları nedeniyle meydana gelen trajik olay, akşam saatlerinde Nevşehir merkeze bağlı Boğaz köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’dan gelen tarım işçileri ısınmak için mangal içine ateş yaktı. Çadırın içinde yakılan mangaldan çıkan dumandan aynı aileden 2’si çocuk 4 kişiyi zehirlendi. Diğer tarım işçilerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Hatice G. (56), Kadir G. (27), Mehmet G. (11) ve Ayaz G. (5) Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayı anlatan Mehmet Ali Aktüy “Yan çadırdan bağırma sesleri duyduk. Hemen çadıra gittik. Yerde bir bayan yatıyordu. Çadırın içinde ısınmak için mangal yakmışlar. Daha sonra zehirlenmişler. Çadırda 7-8 kişi kalıyorlardı. Zehirlenen şu an için 4 kişi” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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