Isıtmak için aracını çalıştırdı, döndüğünde şoka uğradı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, ısıtmak için motorunu açık bıraktığı aracını döndüğünde yerinde bulamadı. Çalınan otomobil, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda kısa sürede bulundu.

PAYLAŞ
  • 10.12.2022 11:41
  • Güncelleme: 10.12.2022 11:59
Isıtmak için aracını çalıştırdı, döndüğünde şoka uğradı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir kişi, ısıtmak için motorunu açık bıraktığı aracını döndüğünde yerinde bulamadı. Çalınan otomobil, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda kısa sürede bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı 19 Mayıs Mahallesi Gülçiçeği Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir şahıs aracının ısınması için motorunu açık bırakarak apartmana girdi. Bu sırada sokağa minibüsle gelen şahıslar, park halinde çalışır halde olan otomobili çaldı. Döndüğünde otomobilini park yerinde bulamayan araç sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda, çalınan otomobil kısa sürede yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta Anbar Mahallesi 862. Sokak üzerinde bir otoparkta bulundu.

Ekiplerin çevrede yaptığı çalışmalarda olayla bağlantısı olduğu düşünülen 2 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de derslik başına 24 öğrenci düşüyor

Kayseri’de derslik başına 24 öğrenci düşüyor

Kayserispor Genel Kurulu ertelendi

Kayserispor Genel Kurulu ertelendi

KAYSO Sanayi Gecesi'nde başarılı firmalar ödüllendirildi

KAYSO Sanayi Gecesi’nde başarılı firmalar ödüllendirildi

Başkan Çopuroğlu: '3 gün sürecek kura çekimi ile 5 bin kişi ev sahibi olacak'

Başkan Çopuroğlu: '3 gün sürecek kura çekimi ile 5 bin kişi ev sahibi olacak'

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
İntihar öncesi SON paylaşım

İntihar öncesi SON paylaşım

3
İstanbul'da Kayseri rüzgarı

İstanbul'da Kayseri rüzgarı

4
Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: 'Kayserililer için bugün övünülecek hal'

Hayırsever iş insanı Mehmet Altun: “Kayserililer için bugün övünülecek hal”

5
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

6
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öğrencilere Toplu Taşıma Kuralları Eğitimi Veriliyor

Öğrencilere Toplu Taşıma Kuralları Eğitimi Veriliyor

MHP'li Özdemir: 'İster içerde ister dışarda olsun, terör inlerinin tamamı temizlenecektir'

MHP'li Özdemir: 'İster içerde ister dışarda olsun, terör inlerinin tamamı temizlenecektir'

DAHA FAZLA
Kayseri'de 4 bin 585 konutun hak sahipleri belli oldu

Kayseri'de 4 bin 585 konutun hak sahipleri belli oldu

Büyükşehir İtfaiyesi'nden personele hizmet içi eğitim

Büyükşehir İtfaiyesi'nden personele hizmet içi eğitim

Park halindeki araca çarpıp takla attırdı

Park halindeki araca çarpıp takla attırdı

Bu inşaatı görenler şaşırıyor

Bu inşaatı görenler şaşırıyor

Isıtmak için aracını çalıştırdı, döndüğünde şoka uğradı

Isıtmak için aracını çalıştırdı, döndüğünde şoka uğradı