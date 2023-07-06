İşitme engelli bireyler bu projede 9 gün sahada olacak

Mithatpaşa Okul Müdürü Esra Taş tarafından hazırlanan Engelsiz Doğa, Engelsiz Bilim Projesi’nin tanıtım toplantısında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse; "Temel amacımız; içinde bulunduğumuz dünya düzeni içerisinde güçlü bir ülke, güçlü bir millet olabilmek için tüm değerlerimizle ve imkanlarımızla günün beklentilerine uygun, günün teknik donanımlarını karşılayabilecek insan değerlerini yetiştirebilmek" dedi.

Şehit Cennet Yiğit İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen projenin açılışında konuşan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi Astroloji ve Uzay Bilimleri Bölümü bölüm Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük; "TÜBİTAK 4008 adıyla anılan bu proje özel gereksinimli bireylere yönelik çok önemli bir proje. Bu çerçevedeki bireylerimizi eğitmek, doğayı, bilimi anlatmak çok önemli. Normal süreç içerisinde zaten okullarda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama özellikle ülkemizde son yıllarda teknoloji kavramının daha ön plana çıktığı dikkate alınırsa temel bilimlerin de unutulmaması gerektiği ve önemli kavramlar olduğunu hatırlatmak istiyorum" dedi.

"Onları hayatla, özgüvenleriyle buluşturmak temel amacımız"

İl Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse; proje ile gayelerinin engelli öğrencileri doğayla, bilimle, onları rehberleri eşliğinde yönlendirmeyle yapabilecekleri etkinliklerle buluşturmak olduğunu söyledi. Projede emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Karaköse; "Mithatpaşa Okul Müdürümüzün hazırladığı ’Engelsiz Doğa, Engelsiz Bilim’ Projesi’nden dolayı öncelikle kıymetli yöneticimiz ve öğretmenimizi kutluyorum. Tüm projeler kıymetli ama TÜBİTAK’ta ilk defa uygulanan bir çağrı ve Türkiye’de 42 projeden bir tanesi olabilmesi ve çalışma alanında özel gereksinimli çocuklarımızın olması bizim için çok önemlisi. Bizim için tüm çocuklarımız kıymetli. Çünkü biz onları özellikleri, yeterlilikleri ne olursa olsun kendi potansiyelinde öncelikli amacımız iyi bir insan olarak yetiştirmek ve daha sonra da onları hayata hazırlamak felsefesiyle herkes kendi kapısını en iyi şekilde süpürmeye çalışıyor. Yazı bu tatil sürecinde dahi özel gereksinimli çocuklarımız için 9 gün sürecek etkinlikler, bu süreçte dahi bir sürü koşturmacalar. Niye bu kadar gayret ediyoruz? Çünkü tüm mesele insan. Bundan sonraki gideceğimiz yer neresi? Bu ülke, bu millet, bu vatan. Öyleyse içinde bulunduğumuz dünya düzeni içerisinde güçlü bir ülke, güçlü bir millet olabilmek için tüm değerlerimizle ve imkanlarımızla günün beklentilerine uygun, günün teknik donanımlarını karşılayabilecek insan değerlerini yetiştirebilmek. Bununla beraber kendi kültürümüzden, bizi biz yapan değerlerimizi unutmadan da başımız dik bir şekilde yürüyebilmek. Bu süreçte bizim öğrencilerimizin hepsi değerli. Tüm kademelerin kendi içerisinde kendi özelliklerine göre farklı hedefleri var. bunların içinde öyle bir alan var ki; özel gereksinimli dediğimiz engelli öğrencilerimiz. Bu projenin temel gayelerinin bir tanesi bu çocuklarımızda her ne olursa olsun gerekli fırsatlar sunulduğu zaman onların da kendi kapasitesi istikametinde bir potansiyel ortaya koyabilecekleri, üretebilecekleri ve yol alabilecekleri amacıyla bir sürü çalışma planlanmış durumda. Bu grupta çalışacağımız çocuklar işitme engelli çocuklar. Onları doğayla, bilimle, onları rehberleri eşliğinde yönlendirmeyle yapabilecekleri etkinliklerle buluşturmak. Onları hayatla, özgüvenleriyle buluşturmak temel amacımız. Bunları da uzmanlarımız, öğretmenlerimiz eşliğinde yapacağız. Bu projede 5 üniversite destek veriyor. Destek veren tüm üniversitelerimize, paydaşlarımıza, proje ekibimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mithatpaşa İlkokulu Müdürü Esra Taş proje hakkında bilgiler verdi. Taş; "Bu projede Kayseri’de 20 işitme engelli öğrenci yer alacak. 11-20 Haziran tarihleri arasında Kayseri’nin çeşitli doğa, bilimsel alanlarda gezi yapacak. Ayrıca Kültepe Kaniş Karum ören yerinde Kazı Başkanı Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu eşliğinde sanal kazı yapacak. Erciyes Dağı, Koramaz Vadisi’nde yürüyüş yapacak olan öğrenciler Bilim Merkezi’nde de deneyler yapacak. Ayrıca 3 boyutlu maketler de yapacak olan öğrenciler 9 gün boyunca sahada bulunacak" diye konuştu.