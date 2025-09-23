İşitme engelli vatandaşlara 2,4 milyar TL destek sağlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 23-29 Eylül Dünya İşitme Engelliler Haftası kapsamında açıklama yaparak işitme engelli vatandaşlara yönelik devlet desteklerini paylaştı. Bakan Işıkhan, 2023-2024 yıllarında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında işitme engelli bireylerin tedavi ve cihaz ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

Bu kapsamda;

Biyonik Kulak (Koklear İmplant) için 757 milyon 888 bin TL,

Kemiğe Monte İşitme Cihazı için 1 milyar 662 milyon 552 bin 871 TL,

Orta Kulak ve Beyin Sapı İmplantı için 6 milyon 746 bin 233 TL,

Evde Sağlık Hizmeti için ise 8 milyon 823 bin TL tutarında ödeme yapıldı.

Bakan Işıkhan, “Sağlık hizmetinde köklü çözümlerle işitme engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.