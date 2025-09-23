  • Haberler
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 23-29 Eylül Dünya İşitme Engelliler Haftası kapsamında açıklama yaparak işitme engelli vatandaşlara yönelik devlet desteklerini paylaştı.

İşitme engelli vatandaşlara 2,4 milyar TL destek sağlandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 23-29 Eylül Dünya İşitme Engelliler Haftası kapsamında açıklama yaparak işitme engelli vatandaşlara yönelik devlet desteklerini paylaştı. Bakan Işıkhan, 2023-2024 yıllarında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında işitme engelli bireylerin tedavi ve cihaz ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.

Bu kapsamda;

Biyonik Kulak (Koklear İmplant) için 757 milyon 888 bin TL,
Kemiğe Monte İşitme Cihazı için 1 milyar 662 milyon 552 bin 871 TL,
Orta Kulak ve Beyin Sapı İmplantı için 6 milyon 746 bin 233 TL,
Evde Sağlık Hizmeti için ise 8 milyon 823 bin TL tutarında ödeme yapıldı.

Bakan Işıkhan, “Sağlık hizmetinde köklü çözümlerle işitme engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

