İşitme engelli vatandaşlara 2,4 milyar TL destek sağlandı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 23-29 Eylül Dünya İşitme Engelliler Haftası kapsamında açıklama yaparak işitme engelli vatandaşlara yönelik devlet desteklerini paylaştı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 23-29 Eylül Dünya İşitme Engelliler Haftası kapsamında açıklama yaparak işitme engelli vatandaşlara yönelik devlet desteklerini paylaştı. Bakan Işıkhan, 2023-2024 yıllarında Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında işitme engelli bireylerin tedavi ve cihaz ihtiyaçlarının karşılandığını belirtti.
Bu kapsamda;
Biyonik Kulak (Koklear İmplant) için 757 milyon 888 bin TL,
Kemiğe Monte İşitme Cihazı için 1 milyar 662 milyon 552 bin 871 TL,
Orta Kulak ve Beyin Sapı İmplantı için 6 milyon 746 bin 233 TL,
Evde Sağlık Hizmeti için ise 8 milyon 823 bin TL tutarında ödeme yapıldı.
Bakan Işıkhan, “Sağlık hizmetinde köklü çözümlerle işitme engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.