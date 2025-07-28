İşitme engelli yüzücü Mehmet, Yaz Olimpiyat Oyunları'na hazırlanıyor

Doğuştan duyma engelli biyonik kulak (koklear imlant cihaz) ile duyan yüzücü Mehmet Çeper, 14 yıldır profesyonel olarak yüzüyor. Para Yüzme Milli Takım Seçme Yarışlarını geçen Çeper Japonya’nın Tokyo kentinde yapılacak yarışmalar için hazırlanıyor. Baraj yarışlarını başarılı ile geçen sporcu İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları’na hazırlanıyor.

Derece yapıp Türk bayrağını dalgalandırmak istediğini söyleyen Sporcu Çeper, “Kayseri’deki yarışmaları geçtikten sonra vize yarışlarına katıldım. Milli takım seçmelerine girmeye hak kazandım. Yarışmada 5 barajı geçtim. Tokyo yarışları için çağırıldım. Şimdi Tokyo için hazırlanıyorum. Hedefim derece elde edip bayrağımızı dalgalandırmak” ifadelerini kullandı.



ANTRENÖR AYKAÇ: MEHMET BAŞARILI BİR ŞEKİLDE ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEKTİR

Yüzme antrenörü Haydar Aykaç ise Çeper’in Türkiye’yi Tokyo’da çok güzel bir şekilde temsil edeceğini söyleyerek: “Mehmet Çeper ile önce buradaki yarışlara katıldık. Bu yarışların hepsini geçtik. İlk başta İstanbul, sonrası Gaziantep, ondan sonra Giresun yarışları oldu. Bunların hepsi vize yarışlarıydı. Seçme yarışlarıydı. En son aşamaya gelenler oradan baraj geçen çocukları milli takım kampına davet ettiler. Mehmet Çeper'le birlikte biz bu barajların hepsini geçtik. Para Yüzme Milli Takım Seçme Yarışlarını geçtik. Milli takıma davet aldık. Geçen hafta milli takımdaydık. Kamp yaptık. Kamp sürecince Mehmet'in kulak işitme engelli olduğu için cihazını test ettiler. Çok şükür o da başarılı bir şekilde geçti. Mehmet Çeper ile ikinci bir kampımız olacak. Oraya davet edildik. Oradan sonra Tokyo’ya gideceğiz. Mehmet başarılı bir şekilde ülkemizi temsil edecektir. Bayrağımızı göklere çektireceğiz. Bu tür çocuklar hep işlerine kapanık oluyor. Bize gelmiyorlar. Bütün velilerin burada duyarlı olması gerekiyor. Spora göndersinler. Süreci takip etsinler. Her fırsatta bunlara imkan sunuluyor. Biz de elimizden geldiği kadar burada bunlara destek çıkıyoruz. Ama bu çocuklar evde olduğu zaman biz bunlara ulaşamıyoruz. Bütün özel çocuklarımızı Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerine davet ediyoruz. Hepsini bekliyoruz” şeklinde konuştu. 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları 15 - 26 Kasım 2025 tarihleri arasında Japonya'nın Tokyo kentinde düzenlenecek.