İşitme engelliler Talas'ta 'Acı ve tatlı Hayat'ı izledi

Talas Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle işitme engellilere ‘Acı ve Tatlı Hayat’ filmini ücretsiz olarak izlettirdi.

Erciyes Üniversitesi Kültür Merkezinde düzenlenen programda engelliler ve yakınları salonu doldurdu. Miniklerin işaret diliyle engelliler için saygı duruşu ve ardından okuduğu İstiklal Marşı ile başlayan programın açılışında konuşan Talas Belediye Başkan Yardımcısı Ali Küçükoğlu, sözlerine 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlayarak başladı. Küçükoğlu; Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın selamını ileterek, “Daha nice güzel günlerde birlikte olmayı diliyorum. Sizlerle birlikte olduğumuz için canı gönülden kucaklıyor saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi seyirler diliyorum.” dedi. Konuşmanın ardından yönetmeni, senaristi ve oyuncularının tamamının işitme engelli olduğu Acı ve Tatlı Hayat filminin gösterimine geçildi. Yaklaşık 2 saat süren ve birbirini seven iki gencin evlenmelerini konu alan film salonu dolduran engelliler tarafından beğeniyle izlendi. Filmin kurgucusu ve oyuncularından Mesut Öztürk, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a bu organizasyon için işaret diliyle teşekkür ederek, “Çok çeşitli engelliler var konuşma, işitme, yürüme gibi. Bir gün değil 365 gün sürekli onları hatırlamamız gerekir. Burada olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Türkiye’de Talas Belediyesi filmi ikinci kez izlettiren belediye oldu. Çok mutlu oldum. İşitme engellilerin çok problemleri var. Onları seyretmemiz lazım” diye konuştu. Filmin yönetmeni Melek Pehlivan ise yine işaret diliyle; “Gittiğim şehirlerden Kayseri daha iyi. Talas Belediyesinin desteklerini, işitme engellilere yönelik yaklaşımını gördüğüm için gayet memnunum.” diye konuştu.

Talas İşitme Engelliler Kulübü Başkanı Ali Fidan da, Dünya Engelliler Gününde işitme engellilere böyle bir film izlettirilmesinden çok memnun olduklarını belirterek, Başkan Yalçın’a desteklerinden dolayı minnettar olduklarını söyledi. Filmi izlemek için Aksaray’dan geldiğini belirten bir işitme engelli ise Talas Belediyesine teşekkür ederken, filmi de gayet beğendiğini ifade etti.