İşitme kaybı çocukluk çağında en sık görülen duyusal bozukluklar arasında yer alıyor. İlkokul birinci sınıftaki tüm çocuklara okullarda işitme taraması yapıldığı belirtirken işitme kaybının erken dönemde fark edilmediğinde dil gelişimi, iletişim becerisi, öğrenme kabiliyeti, sosyal uyum sürecinin olumsuz yönde etkilenebileceği belirtiliyor.

İşitme kaybı, çocukluk çağında en sık görülen duyusal bozukluklar arasındadır. Olası bir işitme kaybının erken teşhis edilmesi için Ulusal İşitme Tarama Programları ile 0-28 günlük tüm bebeklere taburculuk öncesinde hastanelerde işitme taraması yapılıyor.
İlkokul birinci sınıftaki tüm çocuklara da okullarda işitme taraması yapıyor. İşitme kaybı erken dönemde fark edilmediğinde ise dil gelişimini, iletişim becerisini, öğrenme kabiliyetini, sosyal uyum sürecini
olumsuz yönde etkileyebiliyor.

