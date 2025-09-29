İşitme kaybı, çocukluk çağında en sık görülen duyusal bozukluklar arasındadır. Olası bir işitme kaybının erken teşhis edilmesi için Ulusal İşitme Tarama Programları ile 0-28 günlük tüm bebeklere taburculuk öncesinde hastanelerde işitme taraması yapılıyor.

İlkokul birinci sınıftaki tüm çocuklara da okullarda işitme taraması yapıyor. İşitme kaybı erken dönemde fark edilmediğinde ise dil gelişimini, iletişim becerisini, öğrenme kabiliyetini, sosyal uyum sürecini

olumsuz yönde etkileyebiliyor.