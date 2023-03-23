İşkur 309 depremzedeyi işe yerleştirdi

Kayseri Valiliğince yapılan açıklamada;

'20 Şubattan itibaren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü iş ve meslek danışmanlarınca depremzedelerin kaldığı KYK yurtlarının tamamı, otel ve kamu misafirhanelerinde kalanların büyük bir kısmı ziyaret edildi.

Anons ve duyuru neticesinde görüşmeyi kabul eden 603 kişi işe yerleştirme konularında bilgilendirilerek kayıtları yapıldı. Meslek odalarına bilgilendirme yazıları ulaştırılmış işverenlerin açık iş ilanı verme ve depremzedeleri işe alma konusunda hassas davranması ricasında bulunuldu.

Yapılan görüşmelerin ardından firmaların doğrudan işe aldığı kişiler hariç 309 kişi işe yerleştirilmiş olup, firmalarla depremzedelere yönelik işe alım görüşmeleri devam etmektedir.

İstihdamı korumak amacıyla kısa çalışma uygulaması ile işsizlik ödeneği ve nakdi ücret desteği başvuruları alınmaya devam etmektedir.

Depremden etkilenen illere yardım malzemelerinin sevkiyat işlerinde çalışmak üzere 402, KYK Yurtlarında depremzedelere hizmet vermek amacıyla 101 olmak üzere toplam 503 kişilik Toplum Yararına Program başlatıldı.' ifadeleri kullanıldı.