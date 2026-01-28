İŞKUR'da 492 eleman için toplu iş görüşmesi yarın gerçekleştirilecek
İŞKUR Kayseri tarafından 24 firmanın katılımıyla toplam 492 kişilik eleman alımı için gerçekleştirilecek görüşme 29 Ocak 2026 Perşembe günü (yarın) saat 13:30'da İŞKUR il binasında gerçekleşecek.
Yapılan açıklamada, “2026 yılının ilk toplu iş görüşmesinde 24 firma toplam 492 kişilik eleman alımı için kurumumuzda olacak.İş arayan tüm vatandaşlarımızı bu büyük fırsatı değerlendirmeye davet ediyoruz” denildi.