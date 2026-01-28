  • Haberler
  • Gündem
  • İŞKUR'da 492 eleman için toplu iş görüşmesi yarın gerçekleştirilecek

İŞKUR'da 492 eleman için toplu iş görüşmesi yarın gerçekleştirilecek

İŞKUR Kayseri tarafından 24 firmanın katılımıyla toplam 492 kişilik eleman alımı için gerçekleştirilecek görüşme 29 Ocak 2026 Perşembe günü (yarın) saat 13:30'da İŞKUR il binasında gerçekleşecek.

İŞKUR'da 492 eleman için toplu iş görüşmesi yarın gerçekleştirilecek

İŞKUR Kayseri tarafından toplu iş görüşmesi gerçekleştirileceği duyuruldu. Bu kapsamda 24 firmanın katılımıyla 492 kişilik eleman alımı için görüşmeler 29 Ocak 2026 Perşembe günü (yarın) saat 13:30’da İŞKUR il binasında gerçekleşecek.
Yapılan açıklamada, “2026 yılının ilk toplu iş görüşmesinde 24 firma toplam 492 kişilik eleman alımı için kurumumuzda olacak.İş arayan tüm vatandaşlarımızı bu büyük fırsatı değerlendirmeye davet ediyoruz” denildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri dahil 46 ilde FETÖ operasyonu: 151 gözaltı
Kayseri dahil 46 ilde FETÖ operasyonu: 151 gözaltı
Pınarbaşı/Gürün Karayolu araç trafiğine kapalı
Pınarbaşı/Gürün Karayolu araç trafiğine kapalı
Basın kuruluşlarına kredi kolaylığı
Basın kuruluşlarına kredi kolaylığı
Eski Genel Sekreterin Yargılandığı Davada Mal Varlığına Tedbir Talebi Reddedildi
Eski Genel Sekreterin Yargılandığı Davada Mal Varlığına Tedbir Talebi Reddedildi
Krikonun kayması facia getirdi: Cihan Altıntaş'a Veda
Krikonun kayması facia getirdi: Cihan Altıntaş’a Veda
CHP Kayseri İl Başkanı'ndan Erciyes'te Siyasi Mesajlı Basın Açıklaması
CHP Kayseri İl Başkanı’ndan Erciyes’te Siyasi Mesajlı Basın Açıklaması
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!