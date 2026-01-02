İŞKUR'da engelli ve eski hükümlüler için başvurular başladı: 16 Ocak'ta sona eriyor

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), engelli ve eski hükümlü bireylerin istihdama katılımını artırmak amacıyla 2026 1. Dönem Kendi İşini Kurma Proje Destekleri için başvuru sürecini başlattı. Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre başvurular 16 Ocak 2026 tarihine kadar alınacak.

Engelli bireylerin kendi işini kurmaya yönelik proje başvuruları, sadece e-Devlet üzerinden yapılacak. Bu başvuruların 16 Ocak 2026 saat 23.59’a kadar tamamlanması gerekiyor. Posta, kargo veya elden yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvuru öncesinde adayların İŞKUR Eğitim ve İşgücü Yetiştirme Servisi’nden bilgi almaları önemle tavsiye ediliyor.

Eski hükümlüler için başvurular ise Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne, 16 Ocak 2026 mesai bitimine kadar şahsen, bir asıl ve bir kopya olacak şekilde yapılacak. Diğer proje başvuruları da aynı tarihe kadar İŞKUR İl Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla iletilebilecek.



‘PROJE SUNACAK İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR’

Engelli bireylerin en az %40 engelli raporuna sahip olması ve İŞKUR’a kayıtlı bulunması,

Eski hükümlülerin İŞKUR’da “eski hükümlü” kaydının olması,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Emekli olmamak,

İŞKUR’a borcu bulunmamak,

Aktif olarak kayıtlı bir işyeri ya da işletmeye sahip olmamak,

İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek.