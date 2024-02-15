İşKUR'dan Mühendis İstihdam Seferberliği

İl Müdürlüğümüz tarafından işgücü piyasasının nitelikli beyaz yaka eleman ihtiyacını karşılamak adına yeni bir proje başlatılmıştır. Proje kapsamında ilk olarak üniversitelerin mühendislik fakültelerinden mezun olan ve hali hazırda istihdam olanağı bulamamış iş arayanlara yönelik olarak İş Kulübümüz bünyesinde “Etkili Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri” eğitimlerinin verilmesi ve sonrasında bu kişilerin işverenlerle buluşturularak istihdamlarının sağlanması planlanmaktadır.

Çalışma kapsamında öncelikle çeşitli mühendislik bölümlerinden mezun iş arayanların belirlenmesi amacıyla ilk olarak 19.02.2024-29.02.2024 tarih aralığında çevrim içi olarak ön başvurular alınacaktır. İstekli kişilerin Kurumumuzca hazırlanmış olan link üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir. Yapılan başvurular kontrol edilecek ve uygun adaylarla gruplar oluşturulacak ve yüz yüze eğitimlere başlanacaktır.

https://forms.gle/m6QpAnMAzvDj7UPK9



