İŞKUR'dan Mühendis İstihdam Seferberliği

İşkur Kayseri Şubesi tarafından yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında üniversitelerin mühendislik  fakültelerinden mezun olan ve hali hazırda istihdam olanağı bulamamış iş arayanlar faydalanacak.

İŞKUR'dan Mühendis İstihdam Seferberliği
Kayseri GündemEditör

İl Müdürlüğümüz tarafından işgücü piyasasının nitelikli beyaz yaka eleman ihtiyacını  karşılamak adına yeni bir proje başlatılmıştır. Proje kapsamında ilk olarak üniversitelerin mühendislik  fakültelerinden mezun olan ve hali hazırda istihdam olanağı bulamamış iş arayanlara yönelik olarak  İş Kulübümüz bünyesinde “Etkili Özgeçmiş Hazırlama ve Mülakat Teknikleri” eğitimlerinin verilmesi ve sonrasında bu kişilerin işverenlerle buluşturularak istihdamlarının sağlanması  planlanmaktadır. 

Çalışma kapsamında öncelikle çeşitli mühendislik bölümlerinden mezun iş arayanların  belirlenmesi amacıyla ilk olarak 19.02.2024-29.02.2024 tarih aralığında çevrim içi olarak ön başvurular alınacaktır. İstekli kişilerin Kurumumuzca hazırlanmış olan link üzerinden başvurularını  yapmaları gerekmektedir. Yapılan başvurular kontrol edilecek ve uygun adaylarla gruplar oluşturulacak ve yüz yüze eğitimlere başlanacaktır. 

https://forms.gle/m6QpAnMAzvDj7UPK9


İşKUR'dan Mühendis İstihdam Seferberliği

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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