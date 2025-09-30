İŞKUR'dan Üniversiteli Gençlere Müjde

Üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan İŞKUR Gençlik Programı’nın kontenjanı 150 bin’e yükseltildi. Program kapsamında ayda 14 gün katılım sağlayan öğrencilere 15 bin 162 TL destek ödemesi yapılacak. Programa, hane geliri asgari ücretin üç katının altında olan öğrenciler başvurabilecek. Destek, öğrencilerin hem eğitimlerini sürdürürken hem de iş dünyasına deneyim kazanmalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor. İŞKUR tarafından yapılan açıklamaya göre, 2028 yılına kadar toplam 1 milyon üniversiteli gencin programa dahil edilmesi hedefleniyor.