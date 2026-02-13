  • Haberler
  • Gündem
  • İŞKUR duyurdu: 3 bin kişilik İş Gücü Uyum programı uygulanacak

İŞKUR duyurdu: 3 bin kişilik İş Gücü Uyum programı uygulanacak

İŞKUR Kayseri tarafından Kayseri Valiliği, Kaymakamlıklar ve bağlı kamu kurum kuruşları ile kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinin desteklenmesi maksadıyla 3 bin kişilik İşgücü Uyum Programı (İUP) uygulanacağı duyuruldu.

İŞKUR duyurdu: 3 bin kişilik İş Gücü Uyum programı uygulanacak

İŞKUR Kayseri iş gücü uyum programı ve uygulama planı ile ilgili duyuru yaptı. Bu kapsamda      
İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Kayseri Valiliği, Kaymakamlıklar ve bağlı kamu kurum kuruşları ile kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinin desteklenmesi maksadıyla 3 bin kişilik İşgücü Uyum Programı (İUP) uygulanacak.

Başvuru tarihi ise 15-19 şubat olarak bildirildi. Programlara katılmak isteyen adayların www.iskur.gov.tr internet adresi, ALO -170 çağrı merkezi veya e-devlet adreslerinden herhangi biri üzerinden başvuru yapmaları zorunlu olduğu, başvuruda sorun yaşayan kişiler bünyesinde İŞKUR hizmet noktası olan ilçe belediyelerden ve kurumdan destek alabilecekleri belirtildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri-Develi yolu araç trafiğine açıldı
Kayseri-Develi yolu araç trafiğine açıldı
Kayseri Tarım Fuarı 21. Kez Kapılarını Açtı
Kayseri Tarım Fuarı 21. Kez Kapılarını Açtı
'Artık Çekilmez Oldun' Kızak Yarışması 10.Kez Erciyes'te
'Artık Çekilmez Oldun' Kızak Yarışması 10.Kez Erciyes'te
Kayseri-Develi (Erciyes yolu) araç trafiğine kapandı
Kayseri-Develi (Erciyes yolu) araç trafiğine kapandı
Kayak ve Snovbord İl Birinciliği sona erdi
Kayak ve Snovbord İl Birinciliği sona erdi
Başkan Altun, 'Yerli tohum konusunda ülkemizde ciddi çalışmalar var'
Başkan Altun, “Yerli tohum konusunda ülkemizde ciddi çalışmalar var”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!