İŞKUR duyurdu: 3 bin kişilik İş Gücü Uyum programı uygulanacak

İŞKUR Kayseri iş gücü uyum programı ve uygulama planı ile ilgili duyuru yaptı. Bu kapsamda

İl Müdürlüğü koordinatörlüğünde Kayseri Valiliği, Kaymakamlıklar ve bağlı kamu kurum kuruşları ile kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinin desteklenmesi maksadıyla 3 bin kişilik İşgücü Uyum Programı (İUP) uygulanacak.

Başvuru tarihi ise 15-19 şubat olarak bildirildi. Programlara katılmak isteyen adayların www.iskur.gov.tr internet adresi, ALO -170 çağrı merkezi veya e-devlet adreslerinden herhangi biri üzerinden başvuru yapmaları zorunlu olduğu, başvuruda sorun yaşayan kişiler bünyesinde İŞKUR hizmet noktası olan ilçe belediyelerden ve kurumdan destek alabilecekleri belirtildi.