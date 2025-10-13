İŞKUR Gençlik Programı başvuruları başladı

Yalnızca üniversite öğrencilerinin çalışacağı program ile ilgili, "Öğrenciler üniversitelerin sorumluluk alanındaki kamusal alanlarda 10.11.2025 tarihinden itibaren günlük en az 7,5 saat olmak üzere haftada en fazla 3 gün süreli çalışacaktır. Çalışılan her gün için, günlük ücret 1.083,00 TL’dir. www.iskur.gov.tr, ALO 170 çağrı merkezi veya e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapılması zorunludur. Tüm başvuru sahiplerinin İŞKUR sisteminde bulunan adres ve iletişim bilgilerinin güncel olması gerekir. Başvuru işleminden sonra yapılacak adres değişikliği dikkate alınmaz” denildi.

İŞKUR Kayseri, yalnızca üniversite öğrencilerinin çalışacağı İŞKUR Gençlik Programı başvurularının başladığını duyurdu. Program kapsamında öğrenciler üniversitelerin sorumluluk alanındaki kamusal alanlarda 10 kasım gününden itibaren günlük en az 7,5 saat olmak üzere haftada en fazla 3 gün süreli çalışacak. Çalışılan her gün için, günlük ücret 1.083,00 TL olarak belirlendi. Başvurular ise www.iskur.gov.tr, ALO 170 çağrı merkezi veya e-devlet sistemi üzerinden yapılacak.

Yapılan açıklamada başvuruya katılım şartları ise şu şekilde açıklandı, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kuruma kayıtlı olmak, programa başvuru ve program başlangıç tarihi itibariyle son bir ay sigortalı olmamak, 18 yaşını tamamlamış 19 yaşından gün almış olmak, yüklenici üniversitenin ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olmak (açık öğretim veya uzaktan öğretim öğrencisi olmamak kaydını dondurmuş ve/veya pasif durumda olmamak), kendi sigortalılığı nedeniyle yaşlılık veya malullük aylığı almamak, program talep tarihinden önceki bir yıldan programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak, başvuru ve başlangıç tarihinden önceki son bir aylık dönemde 5510 sayılı Kanunun 4. Maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak, başvuru, başlangıç ve programın devamı sürecinde 5510 sayılı Kanunun 5. Maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak, kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak, hane gelir şartını sağlamak, (Hane geliri net asgari ücretin 3 katını geçmemeli. Yani 66.313,26 TL'nin altında olmalıdır.) Diğer adres bilgisi yurt ise gelir kontrolünden muaf tutulur. Ancak başvuru tarihinden sonraki adres değişiklikleri dikkate alınmaz. Terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler programa katılamaz. Programa katılıp bu durumu sonradan tespit edilenlerin programdan çıkışı verilir."