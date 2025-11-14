İŞKUR Kayseri'de beyaz yaka istihdamı için toplu iş görüşmesi yapıldı

Kayseri’de beyaz yaka istihdamı için toplu iş görüşmesi yapıldığını açıklayan İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe AK, “Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak, nitelikli iş gücünün istihdama kazandırılması hedefiyle yürüttüğümüz çalışmalara bir yenisini daha ekledik. İlimizde faaliyet gösteren öncü özel sektör firmaları ile beyaz yaka iş gücünü bir araya getiren toplu iş görüşmeleri, Müdürlüğümüz ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirildi. İşe alım süreçlerini hızlandırmak ve işverenlerin personel maliyetlerini azaltmak amacıyla düzenlediğimiz organizasyonda, ön lisans ve lisans mezunu iş arayan vatandaşlarımız ile özel sektör temsilcileri 11 Kasım 2025 tarihinde İl Müdürlüğümüz Hizmet binasında buluşturuldu. Etkinliğe; Makine, Elektrik-Elektronik ve Mekatronik Mühendisi pozisyonları için Sersim Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Üretim Mühendisi ve Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi pozisyonları için ise Yataş Yatak ve Yorgan A.Ş. firmaları katılım sağladı. İş ve Meslek Danışmanlarımız tarafından ön kayıtları alınan 150 iş arayan, mülakatlara katılarak firmalarla doğrudan iletişim kurma fırsatı yakaladı. Görüşmeler sonucunda işe alım süreci başlatılan adaylarla ilgili işlemler devam etmektedir. Kayseri Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak işgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik etkinliklerimize, işveren talepleri doğrultusunda devam edilecektir” ifadelerini kullandı.