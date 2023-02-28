İŞKUR, Kayseri'deki depremzedeleri işverenle buluşturuyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı deprem sonrası afetzede vatandaşlar barınma ihtiyacını karşılamak üzere çevre illere geldi. Kayseri’ye gelen yaklaşık 40 bin depremzede arasından çalışmak isteyenler için istihdam imkanı sağlanıyor. İşverenle depremzedeleri buluşturduklarını ifade eden İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, kurum olarak çalışmak isteyen afetzedelerin tespitine çalıştıklarını anlattı.

Depremde yakınlarını kaybedenlere taziye, yaralananlara şifa dileyen Ak, “Depremin yaşandığı bu felaketin, dehşetin ardından illere gelen depremzedelere yönelik genel müdürlüğümüz bize bir talimat gönderdi. Bu talimatta depremzedelerle ivedilikle irtibata geçmemiz istendi. Biz de hemen harekete geçerek sahaya indik. Bizzat KYK Müdürünü ziyaret ettim, AFAD’a gittim; AFAD’a kayıt yaptırmaya gelen kişilere bilgi verme amaçlı bir İŞKUR noktası oluşturduk. 12 tane yurdumuz var ve 10 bine yakın depremzede kalıyor, bin 500’e de yakın depremzede Kayseri’deki otellerde kalıyor. İş ve meslek danışmanlarımız, bütün KYK’yı ziyaret etti. Anons yaparak iş görüşmesi yapmak isteyen, danışmanlık hizmeti almak isteyenlerle birebir görüşmeler yaptık ve bu görüşmenin ardından yaklaşık bin kişilik veri tabanı oluştu. Bazı sıkıntılar olabiliyor, kişinin işe hazır olması gerekiyor. Sigortasının geldiği ilde aktif şekilde devam etmemesi gerekiyor. Tamamen işe hazır olanlarla ilgili işe yönlendirme hizmetimiz bugün 16 firmayla depremzedeler için hizmet veriyoruz. İşverenlerimize hassas davranması konusunda talebimizi ilettik. Sağ olsunlar onlar da çok hassaslar. Biz depremzedeleri yormamak adına böyle bir buluşmayı gerçekleştirdik. Depremzedelerimiz de KYK servisiyle buraya geldiler. Şu an yaklaşık 200’e yakın bir alım gerçekleşecek” diye konuştu.