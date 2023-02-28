İŞKUR, Kayseri'deki depremzedeleri işverenle buluşturuyor

 Kayseri'ye gelen depremzedelere iş olanağı sağlamak adına hizmet başlattıklarını söyleyen İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, 'Bugün 16 firmayla depremzedelerimizi buluşturduk. Çalışmaya hazır olan, geldiği ilde aktif sigortası devam etmeyen kişileri işverenlerle buluşturuyoruz' dedi. 

PAYLAŞ
  • 28.02.2023 16:31
  • Güncelleme: 28.02.2023 16:31
  • 74
İŞKUR, Kayseri'deki depremzedeleri işverenle buluşturuyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı deprem sonrası afetzede vatandaşlar barınma ihtiyacını karşılamak üzere çevre illere geldi. Kayseri’ye gelen yaklaşık 40 bin depremzede arasından çalışmak isteyenler için istihdam imkanı sağlanıyor. İşverenle depremzedeleri buluşturduklarını ifade eden İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, kurum olarak çalışmak isteyen afetzedelerin tespitine çalıştıklarını anlattı. 
Depremde yakınlarını kaybedenlere taziye, yaralananlara şifa dileyen Ak, “Depremin yaşandığı bu felaketin, dehşetin ardından illere gelen depremzedelere yönelik genel müdürlüğümüz bize bir talimat gönderdi. Bu talimatta depremzedelerle ivedilikle irtibata geçmemiz istendi. Biz de hemen harekete geçerek sahaya indik. Bizzat KYK Müdürünü ziyaret ettim, AFAD’a gittim; AFAD’a kayıt yaptırmaya gelen kişilere bilgi verme amaçlı bir İŞKUR noktası oluşturduk. 12 tane yurdumuz var ve 10 bine yakın depremzede kalıyor, bin 500’e de yakın depremzede Kayseri’deki otellerde kalıyor. İş ve meslek danışmanlarımız, bütün KYK’yı ziyaret etti. Anons yaparak iş görüşmesi yapmak isteyen, danışmanlık hizmeti almak isteyenlerle birebir görüşmeler yaptık ve bu görüşmenin ardından yaklaşık bin kişilik veri tabanı oluştu. Bazı sıkıntılar olabiliyor, kişinin işe hazır olması gerekiyor. Sigortasının geldiği ilde aktif şekilde devam etmemesi gerekiyor. Tamamen işe hazır olanlarla ilgili işe yönlendirme hizmetimiz bugün 16 firmayla depremzedeler için hizmet veriyoruz. İşverenlerimize hassas davranması konusunda talebimizi ilettik. Sağ olsunlar onlar da çok hassaslar. Biz depremzedeleri yormamak adına böyle bir buluşmayı gerçekleştirdik. Depremzedelerimiz de KYK servisiyle buraya geldiler. Şu an yaklaşık 200’e yakın bir alım gerçekleşecek” diye konuştu.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Bağlamış: 'Kapasite arttırılmazsa karkas et 200 lirayı bulur'

Başkan Bağlamış: “Kapasite arttırılmazsa karkas et 200 lirayı bulur”

Sarız'a 5 adet konteyner

Sarız'a 5 adet konteyner

Melikgazi'nin Desteği İle Yapılan Elbistan Melikgazi Çarşı Hizmete Başladı

Melikgazi'nin Desteği İle Yapılan Elbistan Melikgazi Çarşı Hizmete Başladı

Talas'ta Genel Temizlik Günleri

Talas'ta Genel Temizlik Günleri

Kayseri'de Hasarlı Okulların Sorumluları Hesap Verecek mi?

Kayseri'de Hasarlı Okulların Sorumluları Hesap Verecek mi?

Fenerbahçe taraftarı, Kayserispor deplasmanında tribünlerde olamayacak

Fenerbahçe taraftarı, Kayserispor deplasmanında tribünlerde olamayacak

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

Kayseri'de yıkıcı bir deprem riski yok!

4
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

5
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

6
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İncesu Kaymakamı Göçer: 'Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir can ve mal kaybı yoktur'

İncesu Kaymakamı Göçer: 'Şu ana kadar bize intikal eden herhangi bir can ve mal kaybı yoktur'

SON DAKİKA… Kayseri İncesu merkezli deprem korkuttu

SON DAKİKA… Kayseri İncesu merkezli deprem korkuttu

DAHA FAZLA
Eş zamanlı 'kaçakçılık' operasyonunda 10 gözaltı

Eş zamanlı ‘kaçakçılık’ operasyonunda 10 gözaltı

İŞKUR, Kayseri'deki depremzedeleri işverenle buluşturuyor

İŞKUR, Kayseri'deki depremzedeleri işverenle buluşturuyor

Elbistan Kayseri Çarşısı'nın ilk müşterisi Büyükkılıç oldu

Elbistan Kayseri Çarşısı’nın ilk müşterisi Büyükkılıç oldu

Talas, deprem bölgesine 16 TIR yardım gönderdi

Talas, deprem bölgesine 16 TIR yardım gönderdi

'Kan, acil değil sürekli ihtiyaçtır'

“Kan, acil değil sürekli ihtiyaçtır”