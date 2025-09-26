İŞKUR'un Kadın istihdamına Destek Projesi Başlıyor

KİPAP, işverenlere, işe alacakları işsizlerin mesleki bilgi ve becerilerini iş yerinde gözlemleme, eğitim verme ve işe alma konusunda isabetli kararlar alma imkânı sunuyor. Böylece işverenler, ihtiyaç duydukları iş gücünü herhangi bir maliyete katlanmadan yetiştirme fırsatı buluyor.

Projenin Temel Özellikleri

İşverenler için şartlar:

- İmalat, bilgi ve iletişim veya insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri sektöründe faaliyet göstermeleri.

- En az iki sigortalı çalışana sahip olmaları.

- İŞKUR'a kayıtlı olmaları.

- Destek ödemesi süresince istihdam taahhüt etmeleri.

Katılımcılar için şartlar:

- Kuruma kayıtlı kadın işsiz olmaları.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları.

- İşe giriş tarihinden önceki son bir ayda uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmamaları.

- 18 yaşından büyük olmaları.

Proje Süresi ve Destekler

Proje süresi en fazla 3 ay olup, işverenlere her kadın işçi için aylık 32.500 TL’ye kadar prim, vergi ve ücret desteği sağlanıyor. Ayrıca, çalışan kadınlar için 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olmaları durumunda 6 aya kadar aylık 10.000 TL çocuk bakım desteği verilecek.

Başvuru Süreci

Başvurular, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezleri üzerinden veya İŞKUR e-şube aracılığıyla yapılabilecek. Ayşe Ak, projenin 81 il müdürlüğü tarafından uygulanacağını belirtti ve işverenleri bu fırsattan yararlanmaya davet etti.

Bu proje, kadınların iş gücüne katılımını destekleyerek, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmayı amaçlıyor.