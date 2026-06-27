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İslam Memiş, Kayseri'de Güvenli Yatırım Stratejilerini Anlattı

İNOVDER'in ev sahipliğinde, Finans Analisti İslam Memiş tarafından 'Değişen Dünyada Güvenli Yatırım Stratejileri' başlıklı seminer düzenlendi.

İslam Memiş, Kayseri'de Güvenli Yatırım Stratejilerini Anlattı

Finans Analisti İslam Memiş tarafından ‘Değişen Dünyada Güvenli Yatırım Stratejileri’ başlıklı seminer, İNOVDER’in ev sahipliğinde gerçekleşti. İslam Memiş, değişen ekonomik koşullar karşısında güvenli yatırım stratejileri, finansal fırsatlar ve geleceğe yönelik yatırım perspektifleri konusunda sunum gerçekleştirdi.

İslam Memiş, 2026 yılını manipülasyon yılı, 2027 yılının ise değişim yılı olduğunu ifade eden altın, döviz ve borsayı değerlendirdi. Türkiye'ye altın ithalat yasağı gelmesi ile birlikte fiziki altınlarda ciddi bir anlamda işçiliklerin düştüğünü belirtti.

Seminerin sonunda İNOVDER Genel Başkanı Ahmet Esat Talo tarafından İslam Memiş’e plaket takdimi gerçekleştirildi. Günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından program sona erdi.

Haber Merkezi

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