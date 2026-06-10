İslam Tarihçisi Asım Köksal'ın eşi Şadan Köksal Hanımefendi Hakk'a Kavuştu

Ömrünü ailesine, evlatlarına ve eşinin ilim hizmetlerine adayan Şadan Köksal, nezaketi, sabrı, fedakârlığı ve güzel ahlakıyla gönüllerde müstesna bir yer edindi. Merhume Şadan Köksal, geçtiğimiz hafta Cuma namazını müteakip Bağlum Mezarlığı'nda, muhterem eşi Mustafa Asım Köksal Hocamızın yanına defnedildi.

Bir ömür aynı davaya, aynı yuvaya ve aynı değerlere hizmet eden bu iki güzel insan, şimdi ebediyet âleminde yeniden buluştu.

Rabbimizden niyazımız; Şadan Köksal Hanımefendi'yi engin rahmetiyle kuşatması, mekânını cennet, makamını âli eylemesi ve sevdikleriyle birlikte Firdevs cennetlerinde cem eylemesidir.

Merhume Şadan Köksal'ın torunu Diş Hekimleri Odası Başkanı İlhan Karacalar, paylaştığı mesajda taziye ile ilgili şunları paylaştı:

"Muhterem anneannemiz Şadan Köksal Hanımefendi’nin vefatı münasebetiyle arayan, mesaj gönderen, cenazemize iştirak eden, duaları ve taziyeleriyle acımızı paylaşan tüm dostlarımıza, akrabalarımıza ve kıymetli gönül dostlarımıza şahsım ve ailem adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu zor günümüzde göstermiş olduğunuz yakın ilgi, samimiyet ve destek bizlere güç vermiş, acımızı bir nebze olsun hafifletmiştir. Merhumemiz için yapılan her dua ve söylenen her güzel söz ailemiz için büyük bir teselli olmuştur.

Rabbim merhum anneannemiz Şadan Köksal’a rahmetiyle muamele eylesin, mekânını cennet, makamını âli eylesin. Sizlerden Allah razı olsun."

Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine ve dostlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.

