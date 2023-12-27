İslami Cihad'dan Kassam Tugayları duyurusu!

İsrail'in Filistin ve Gazze Şeridi'ndeki katliam saldırıları sürerken, İslami Cihad'ın silahlı kanadı Kudüs Seriyyelerinden çarpıcı bir açıklama geldi.

Kudüs Seriyyeleri, Gazze'de Kassam Tugaylarıyla düzenledikleri ortak operasyonda çok 5 İsrail tankının imha edildiğini ve çok sayıda askerin öldürüldüğünü açıkladı.

'KASSAM TUGAYLARI VE İSLAMİ CİHAD'DAN ORTAK OPERASYON

Kudüs Seriyyelerinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kassam Tugayları ile ortak hareket ederek, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya'da Yasin-105 roketleri ve Tandom bombalarıyla 5 siyonist askeri aracı hedef almayı başardık." ifadesi kullanıldı.

ÇOK SAYIDA İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Kudüs Seriyyelerinden yapılan başka bir açıklamada de Kassam ile ortak düzenlenen operasyonda Cibaliya’da bir eve konuşlanmış İsrail askerlerinin hedef alındığı, saldırıda ölü ve yaralı İsrail askerlerinin olduğu belirtildi.

Kassam Tugaylarından daha önce yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nin orta kesimlerindeki El-Bureyc Mülteci Kampı’nın doğusunda 8 askerden oluşan İsrail güçlerinin bulunduğu bir tünel girişinin patlatıldığı olayda, ölen ve yaralananların olduğu duyurulmuştu.

Bureyc’in doğusunda İsrail ordusuna ait 2 Merkava tankının Yasin-105 roketleriyle vurulduğu bildirilen açıklamada, Bureyc’in kuzeydoğusunda da İsrail askerlerini taşıyan bir aracın hedef alındığı ifade edilmişti.

Kaynak:Haber vakti