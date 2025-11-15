İslami Dayanışma Oyunlarında 2 Kayserili sporcu madalyayla döndü
2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Kayserili muaythai sporculardan Gülistan Turan altın, Sercan Koç ise bronz madalya kazandı.
Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları’nda mücadele eden Türkiye muaythai milli takımında Kayseri’den Gülistan Turan ile Sercan Koç da yer aldı. Muaythai milli takımı şampiyonayı 5 madalya ile tamamladı. Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilen müsabakalar sonucunda 55 kilogramda mücadele eden Gülistan Turan altın, 60 – 65 kilogramda ringe çıkan Sercan Koç bronz madalya kazandı. Böylece milli takım adına kazanılan 5 madalyanın ikisi Kayserili sporcular tarafından kazanılmış oldu.