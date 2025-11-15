  • Haberler
İslami Dayanışma Oyunlarında 2 Kayserili sporcu madalyayla döndü

2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele eden Kayserili muaythai sporculardan Gülistan Turan altın, Sercan Koç ise bronz madalya kazandı.

İslami Dayanışma Oyunlarında 2 Kayserili sporcu madalyayla döndü

Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları’nda mücadele eden Türkiye muaythai milli takımında Kayseri’den Gülistan Turan ile Sercan Koç da yer aldı. Muaythai milli takımı şampiyonayı 5 madalya ile tamamladı. Arabistan’ın başkenti Riyad’da gerçekleştirilen müsabakalar sonucunda 55 kilogramda mücadele eden Gülistan Turan altın, 60 – 65 kilogramda ringe çıkan Sercan Koç bronz madalya kazandı. Böylece milli takım adına kazanılan 5 madalyanın ikisi Kayserili sporcular tarafından kazanılmış oldu.

