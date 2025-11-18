İşletme sahibi Karacan, 'Hijyen olmayan yerde sağlık olmaz'

Efe Yemek Hizmetleri Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Karacan, son zamanlarda artan gıda zehirlenmelerinin ne tür durumlarda gerçekleştiği hakkında bilgiler vererek vatandaşların yemek konusunda dikkat etmesi gereken hususlar hakkında uyardı. Karacan, “Genelde mevsim geçişlerinde, tavuk ürünlerinde ve tek kanatlı hayvan ürünlerinde genelde bu sıkıntıları yaşıyoruz. İşletmemizin bu tarz önlemleri alması için biz genelde teminimizde gıda mühendisi başımızda olur. Gıda mühendisi gelen ürünlerin önce tarihlerini kontrol eder ve gelen faturaların Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden onaylı olup olmadığına bakıp ona göre ürünlerimizi teslim alıyoruz. Üretim aşamasında zaten yapılırken gıda mühendisi başımızda oluyor. Gerekli hijyen bariyerlerimizden geçip personelimiz mutfağa giriş yapıyor. Mutfakta ürün yapılırken bone, eldiven, galoş bunlar tamamen kullanılıyor. Genel olarak mevsim geçişlerinde ürün temininde merdiven altı değil de daha kurumsal, daha kendini ispat etmiş ürünleri tercih etmeli ve ürün aldıkları yerde kesinlikle son kullanma tarihlerine bakmalı. Tedarik konusunda ise şöyle: Özellikle zaten bu işin içinden gelen insanlar neyin zehirlenme yapacağını daha iyi bilirler. Mesela ette yüzde 10 diyeyim zehirlenme olayı ama tavukta yüzde 80, yüzde 85'e ulaşan bir zehirlenme olayı var” diye konuştu.

Gıda sektörünün yüzde 50’sinin hijyen olduğunu ifade eden Efe Yemek Hizmetleri Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Karacan, “Yani bu alınan ürünlerde dediğim gibi marka, merdiven altı olmayan ve kendini ispat etmiş ürünler kullanmalı. Türkiye genelinde kendini göstermiş tavuk firmalarından almaları tedarikte daha yararlı olur. Kesinlikle ben şunu söyleyeyim: Gıda olayında işin yüzde 50'si hijyendir. Hijyen olmayan yerde sağlık olmaz. Gittikleri bir yerde kesinlikle hijyen olmayan bir yerden yemek yemelerini tavsiye etmiyorum ve mevsim geçişlerinde özellikle tavuk, hindi, bu tarz ürünleri tüketmemeleri daha sağlıklıdır. Çünkü tavuğun zaten dolap ömrü, raf ömrü dediğimiz hani pişmeden önce dolaba girme ömrü 3 gündür. Bu mevsim geçişlerinde daha da düşüyor. Ha o yüzden hem hijyeni kontrol etmeleri lazım hem de mevsim geçişlerinde bu tarz yiyeceklerden uzak durmaları lazım. İkinci "işlem görmüş ürün" diye biz söylüyoruz onlara. Hazır ve donuk yiyeceklerden kesinlikle uzak durmaları lazım. Çünkü ışıl işlem görmüş ürün demek zaten bir kere ön pişmiştir. Daha sonra bunu alan firmalar hani bunu tekrardan ikinci bir pişirme yaptıklarında ikinci bir riske girmiş oluyorlar. Vatandaşlara kesinlikle şunu söylemek istiyorum: Hijyen olmayan, merdiven altı yerlerden kendi sağlıkları için uzak durmaları gerekiyor. Kalıplaşmış kurumsal firmalardan yemek yemek ve tedariği bunlardan yapmak en doğrusu olacaktır” ifadelerinde bulundu.