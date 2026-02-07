İşletme Sahibi Yılmaz, 'İnternetten cihaz aldığınızda 3 ay sonra bozulursa muhattap bulamazsınız'

Cep Telefonu Satış ve Teknik Servis İşletme Sahibi Metin Yılmaz, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında İşin Uzmanı programına konuk olarak moderatör Gülistan Yılmaz Kesik’in sorularını yanıtladı.

Cep Telefonu Satış ve Teknik Servis İşletme Sahibi Metin Yılmaz, internetten alınan cihazların bozulduğunda muhattap bulunamayacağını belirterek açıklamalarda bulundu. İşletme Sahibi Yılmaz, “En güzeli güvendiği mağazalardan telefon almak. Çünkü internette dolandırıcı çok. Adam bir sipariş veriyor. Gelen modelle, kutuyu açtığındaki model bir değil. Her site mi böyle? Tabi ki her site böyle değil. Hangi siteden alıyorsa, kurumsal mağazaya dikkat etmek lazım. Örnek veriyorum sipariş verecek; ilanda satıcının ismi küçük bir şekilde belirtiliyor. Eğer güvendiğiniz bir satıcı firma ise alabilirsiniz. Ama ‘100 bin liralık bir telefonu 60 bin liraya buldum’ böyle bir dünya yok. Zaten bu göz göre göre dolandırılmaktır. Ama en güzeli; güvenilir esnaf varsa birebir aile ortamında oturup çay, kahve içip ticaret yapmanız daha güzel. İnternetten cihaz aldığınızda 3 ay sonra bozulursa muhattap bulamazsınız. O yüzden en güzeli esnaftan almak. Hani derler ya: ‘Bir cenaze olur, cenazeye mahalle bakkalı gelir’. Bu da öyle bir şey” şeklinde konuştu.