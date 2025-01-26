İşletmeci Doğan, 'Yangın söndürme firma işletmelerinin yeterlilik belgeleri olması lazım'

Bu aşamaların yapıldığı takdirde büyük oranda yangının önlendiğini belirten Doğan, “Nasıl ki asansörlerin periyodik kontrolleri, yangın dönüm periyodik kontrolleri var. Bu şekilde elektrik panolarında özellikle üretim alanlarında fabrikalarda otellerde ve hastanelerde periyodik şekilde kontrol edilmesi gerektiğini ve bunun raporlanması gerektiğini bunun da devlete sunulması gerektiğini, devletin de bunu denetlemesi gerektiğini söylüyoruz” dedi.

Bolu Kartalkaya’daki otel yangını sonrası gözler yangın söndürme tüplerine ve yangın önleme yöntemlerine çevrildi. Konu hakkında konuşan yangın söndürme tüpü firması sahibi olan Bünyamin Doğan, yangınları üç aşamada incelediklerini belirterek nasıl önlemler alınabileceğini anlattı. Doğan, “Yangınları biz üç aşamada görüyoruz, birincisi yangını önlemek ikincisi yangını söndürmek üçüncüsü de yangın tahliye olarak biz üçe ayırıyoruz. Birincisi yangını önlemek için bunu yaptığımız zaman zaten yangınlar büyük ihtimalle çıkmıyor. Ülkemizdeki yangınların yüzde 80’i çıkmasının sebebi elektrik panoları trafo köşelerinden dolayı açık unutulan ketıllar açık unutulan ısıtıcıdan dolayı çok ciddi yangınlar çıkabiliyor. Bizim buna önerimiz nasıl ki asansörlerin periyodik kontrolleri var. Nasıl ki yangın dönüm periyodik kontrolleri var aynen bu şekilde elektrik panolarında özellikle üretim alanlarında fabrikalarda otellerde ve hastanelerde periyodik şekilde kontrol edilmesi gerektiğini ve bunun raporlanması gerektiğini bunun da devlete sunulması gerektiğini, devletin de bunu denetlemesi gerektiğini söylüyoruz. Onun haricinde hala maalesef ülkemizde sigara orman yangınlarına fabrika yangınlarına veya ev yangınlarına sebep olabiliyor. Kimyasalların ayrıştırılması iki kimyasal bir araya geldiği zaman ortaya bir sıcaklık çıkabiliyor bu sıcaklık çok ciddi yangınlara sebep olabiliyor. Özellikle üreticilerimizin bu kimyasallar konusunda bilgili olması gerekiyor, bunlara yaptığınız zaman zaten yangını önlemiş oluyoruz” diye konuştu.

‘TEDARİKÇİLERİMİZ HERHANGİ BİR FİYAT ARTIŞINA GİTMEDİ’

İkinci aşamada neler yapılabileceğinden bahseden Doğan, “Peki bütün bunları yaptığımız halde yangın yine çıkabilir mi evet çıkabilir o zaman da söndürme safhasına geçmiş oluyoruz, söndürmede de bizim birinci önceliğimiz otomatik söndürmeye özellikle fabrikalarımız yönlenir mesela biraz önce bahsettim; Elektrik yangınlarında, pano yangınlarında pano söndürücü dediğimiz çok basit ve ucuz sistemler var. Bunları taktıran panoda yangın çıktığından dahi haberiniz olmayarak panolarız sönüyor. Hiprad sistemleri, Spring sistemleri, manuel tüplerin bütün fabrikalarda evlerde ve apartmanlarda ve dahi araçlarda olması gerekiyor. 3 safhada da diyelim ki biz önlemimizi aldık yangın buna rağmen çıktı ve belirli bir boyuta ulaştı bu zamanda bina tahliyesini yapmamız gerekiyor bina tahliyesi için ne maalesef otel yangınında da bunun olmadığını duyduk gerekli ışıklandırmaları yangın merdivenlerinin ve yangın kapılarının olması gerekiyor. Bu üçünü yaptığımız zaman yangın çıkmaz çıkarsa söner sönmez ise insanımız ölmez bu kadar basit aslında. Sizler gelmeden önce sosyal medyada bir haber çıktı, yangın söndürme tüplerinin fiyatlarının arttığına dair. Şimdi bize maalesef çok ciddi bir talep artışı var, yani bu şekilde bir olayla ben talep artışı olmasını istemezdim zaten gördüğünüz gibi de dükkanımız bomboş hepsi satıldı. Fiyatlar arttı mı ben bir fiyat artışıyla karşı karşıya kalmadım. Çünkü ürünlerimizi sattık yeni ürünler tedarik ediyoruz tedarikçilerimizden herhangi bir fiyat artışıyla karşılaşmadık. Bunu sizlerin aracılığıyla ben duyurmak isterim, bizler de fiyat artışına gitmedik” şeklinde konuştu.



‘DEVLET BİZİ DENETLESİN’

Herkese firme ruhsat belgesi verilmemesi ve denetimlerin yapılması gerektiğini belirten Doğan, “Ama denetleme konusunda bir kere herkesin yangın söndürme firması açmaması lazım bakın görüyorsunuz. Bu yangından sonra mantar gibi türeyenler olacak yeterlilik belgesi vardır, Türk standartları bize vermiş olduğu yeterlilik belgesi vardır, yangın söndürme talebi olan herkesin ama herkesin bu yeterlilik belgesinin firmanın sahip olup olmadığını sorması lazım. Bunun haricinde yani kimseye küçümsemek istemiyorum ama gerekli eğitimlere almadığı sürece üniversitede lisede yahut ilerisi seviyede eğitimleri almadığı sürece bir kişinin yangın söndürme firması açmış olması lazım ya da diyelim ki yangın söndürme firmasını açtı. Burada yine devletimizin bizleri denetlemesi gerekiyor, evet biz birtakım denetlemeleri tabiyiz fakat şunu da biliyoruz ki piyasada birçok firma merdiven olarak bu işi yapmaya devam ediyorlar ve içerisinde yangın söndürücü olmayan tüplerin dahi satıldığını biz biliyoruz duyuyoruz. Keşif bizden gelseler sorsalar biz de bunlara cevap versek bunun haricinde bakın şuna da dikkat çekmek istiyorum. Yangın söndürme konusunda 3 sektörün devletin de içerisinde oldu çok önemli rolü var. Yangın söndürme firmaları iş güvenliği firmaları ve itfaiyeler bizim üçümüzün birlikte hareket etmemiz gerekiyor birbirimizi rakip görmek yerine yani siz mi bizde biz mi size demeden yardım etmeliyiz. Buna karar vermemiz ve hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Burada da bize öncülük yapacak olan itfaiyedir. Kayseri’de de bir yangın çıktı üç vatandaşımız orada şehit oldu. Yangından sonra Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Müdürlüğü çok güzel bir şeyin altına imza attı hepimizi topladı. Bir takım yeni gelişmelerden bahsetti bunların uygulanmasını zorunlu hale getireceğinden bahsetti. Bu hem bizim için önemli hem firmalar için önemli hem de insan sağlığı için önemli. Fakat bunun felaketten sonra değil de helak eden önce yapılması gerekiyor ve sürekliliğinin olması gerekiyor. Haftada bir toplanalım ayda bir toplanalım nasıl iş yaparız buna karar verelim. Devlet beni de denetlemesi gerekiyorsa beni de dedi itfaiyeyi de denetlemesi gerekiyorsa itfaiye de denetlesin. Ve artık 21 yüzyılın ilk çeyreği bitmek üzere artık yangından insanlarımız ölmesin bizim söylediğimiz budur” dedi.