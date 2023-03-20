İsmail Okumuş FK: 1- Güneşspor: 3

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubunda ligin son maçında Güneşspor, lider İsmail Okumuş FK'yı 3-1 mağlup ederek sezonu 2. sırada tamamladı ve Play-Off oynamaya hak kazandı.

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  • 20.03.2023 09:58
  • Güncelleme: 20.03.2023 09:58
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İsmail Okumuş FK: 1- Güneşspor: 3
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme A Grubunda ligin son maçında Güneşspor, lider İsmail Okumuş FK’yı 3-1 mağlup ederek sezonu 2. sırada tamamladı ve Play-Off oynamaya hak kazandı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Esat Sabuncu xx, Mehmet Samet Arpacıktaş xx, Barışcan Ateş xx

İsmail Okumuş FK: Yunus Karamanoğulları x, Engin Üçel x, Emin Sezer x, Murat Altuner x, Batuhan Gümüş x, Ahmet Turan Özbek x, Gökhan Yeşilbaş x, Mahmut Yavuz x, (Furkan Karakaya x dk.59), Hüseyin Çakır x, Mustafa Kavdır x, Saffan Karasu x

Güneşspor: Ömür Tuzcu xx, Onur Kaan Ünal xx, Alaattin Sayın xx, Erdin Kaynar xx, Burak Furkan Bakırcı xx, Abdulsamet Ülger xx, Egemen Polat xxx, (Ömer Faruk Özkan x dk.88), Ahmet Emin Karaca xx, Bahattin Can Ardıç xx, Emre Çolak xx, Fatih Demircan xx

Goller: Gökhan Yeşilbaş (dk.13) (İsmail Okumuş FK), Egemen Polat (dk.9), Mustafa Kavdır (dk. 55 kk), Bahattin Can Ardıç (dk.90+2) (Güneşspor),

Kırmızı Kartlar: Arda Turan Özbek (dk.70), Engin Üçel (dk.90) (İsmail Okumuş FK)

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İHA

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