İsmail Özdemir: 'Seçim çalışmalarına bugün bismillah diyoruz'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kayseri'de seçim çalışmalarına geleneksel kurban kesme merasimi ile start verdi. Programda konuşan MHP Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı İsmail Özdemir, Seçim çalışmalarına bugün bismillah diyoruz dedi.

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  • 10.04.2023 17:21
  • Güncelleme: 10.04.2023 18:30
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İsmail Özdemir: 'Seçim çalışmalarına bugün bismillah diyoruz'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kayseri’de seçim çalışmalarına geleneksel kurban kesme merasimi ile start verdi. Programda konuşan MHP Kayseri 1. Sıra Milletvekili Adayı İsmail Özdemir, "Seçim çalışmalarına bugün bismillah diyoruz" dedi.

Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi’nde her aday için birer kurban kesimi yapılan programa milletvekili adayları, parti il yönetimi, Kayseri Ülkü Ocakları yönetimi ve parti üyeleri katıldı.

Seçimle alakalı programlarını tamamladıklarını söyleyen MHP Kayseri Milletvekili Adayı İsmail Özdemir, "7 Nisan 2023 tarihi itibariyle milletvekilliği aday listelerinin kesinleşmesiyle birlikte Kayseri’de de Genel Başkanımızın takdir ve iradeleriyle listede yer alan birbirinden değerli arkadaşlarımızla beraber bugün inşallah ‘bismillah’ diyerek yola çıkıyoruz. Ben bu anlamda her bir arkadaşımızı tebrik ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Teşkilatı olarak, seçim çalışmalarına burada başlamak bir gelenektir. Burada her adayımız için kurban kesilir ve seçim süresi boyunca da kazalardan, belalardan ırak bir şekilde hayırla, huzurla, başarıyla çalışmalarımızı tamamlayıp, Kayseri noktasında üzerimize düşen sorumluluk yerine gelir inancıyla hareket edilir. Bütün Kayserili hemşerilerimizin hizmetindeyiz. İnşallah Kayserimize çok daha güzel ve nitelikli hizmetlerde bulunmak üzere daha da büyük ve ilerisine talip olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bugün itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi 14 Mayıs 2023’e kadar sürecek olan seçimle alakalı çalışma programını tamamlamıştır. Hepsinin planı ve programı hazırdır. Bizlerde milletvekili adayı olarak bu planlama dahilinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Konuşmanın ardından adaylar için kurban kesilerek, seçim çalışmalarına start verildi.

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İHA

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