İsmail Özdemir: 'Zor zamanlarda yanınızda kimlerin yürüdüğü anlamlı bir olaydır'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kadir Gecesi'nde partililerle bir araya geldi. Özdemir yaptığı konuşmasında, 'Zor zamanlarda yanınızda kimlerin yürüdüğü anlamlı bir olaydır' dedi.

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  • 18.04.2023 09:30
  • Güncelleme: 18.04.2023 10:00
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İsmail Özdemir: 'Zor zamanlarda yanınızda kimlerin yürüdüğü anlamlı bir olaydır'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kadir Gecesi’nde partililerle bir araya geldi. Özdemir yaptığı konuşmasında, “Zor zamanlarda yanınızda kimlerin yürüdüğü anlamlı bir olaydır” dedi.

Düzenlenen programa MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Yönetimi ve parti üyeleri katıldı. Zor zamanlarda insanın yanında kimlerin yürüdüğünü bilmesinin değerli bir olay olduğunu söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, “Bir konuda herkes emin olsun, Allah insanı bir anne ve bir babadan var eder ama akrabalık ilişkilerini de buna göre düzenler. Bununla beraber hayat, yaşanmışlıklar, mücadelemiz ve o mücadelenin sonunda kimlerin sizinle beraber aynı yolda yürüyüp, sadece güzel ve iyi zamanlarda değil zor zamanlarda da sizlerle beraber olduğu çok değerli ve anlamlı bir olaydır. Bundan dolayı bugün burada bizlerle beraber olan herkesi ailemin bir üyesi olarak nitelendiriyorum. Bu anlamda da ayrıca bir mutluluk yaşadığımı da ifade etmek isterim. Tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Özdemir, Kadir Gecesi’nin değerli ve bin aydan daha hayırlı olduğunu söyleyerek, “Bugün değerli bir gün. Bugün bin aydan daha hayırlı olduğu bizlere müjdelenen Kadir Gecesi. Peygamberimiz Kadir Gecesi’nin Ramazan Ayı’nın son 10 gününde aranmasını buyurmuşlardır. Özellikle de bu güne denk gelmesi daha büyük bir ihtimal olduğu şimdiye kadar söylenegelen bir algıdır. İnşallah sizlerle birlikte yapmış olduğumuz ve rabbimize arz ettiğimiz dualarımızın tamamı kabul olunur. Aynı zamanda af olunan kullardan olarak Ramazan Ayı’nın sonunda tertemiz bir şekilde yepyeni bir hayata daha güzel, daha iyi koşullarda; daha bereketli bir şekilde devam ederiz duası ve temennisi ile sözlerime son vermek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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İHA

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