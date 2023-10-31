İSO İkinci 500 Listesinde 15 Kayseri Firması Yer Aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen 'İSO Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2022' araştırma sonuçları açıklandı.

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  • 31.10.2023 11:07
  • Güncelleme: 31.10.2023 14:14
İSO İkinci 500 Listesinde 15 Kayseri Firması Yer Aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen ’İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2022’ araştırma sonuçları açıklandı.

Bu sonuçlara göre 2022 yılı İSO İkinci 500 listesinde 15 KAYSO üyesi firma yer aldı. Şirikçioğlu İplik ve Beşler Tekstil ilk iki sırada yer alırken, İpek Mobilya ise listede üçüncü sırada yer aldı. İSO ikinci 500 sıralamasına giren firmaları kutlayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Geçen yıl listede 13 firmamız vardı, bu sene 15 firma ile yer aldık. Geçen yıla göre ikinci 500 listesine giren firma sayımızı artışmış olduk. Tüm zorluklara rağmen, sanayicilerimiz elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyor. Kayserili firmalarımız üretim ve ihracat yapmaya, istihdam oluşturmaya devam ederek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürüyorlar. Bu sene listeye ilk defa giren Turkuaz Seramik ve His Tekstil başta olmak üzere sıralamada yer alan tüm üyelerimizi, şehrimiz ve ülke ekonomisine katkılarından dolayı canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

İHA

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