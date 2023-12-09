İspanya İç Savaşı'nın sembolik mekanında yüzlerce kişi insan mozaiği oluşturarak Filistin'e destek gösterisi

İspanya İç Savaşı'nın sembolik mekanlarından, ünlü ressam Pablo Picasso'nun tablosunu yaptığı, 1937 yılında Alman ve İtalyan hava kuvvetlerince bombalanan Guernica kasabasında Filistin'e destek için yüzlerce kişi tarafından insan mozaiği oluşturuldu.

PAYLAŞ
  • 09.12.2023 02:37
  • Güncelleme: 09.12.2023 02:37
İspanya İç Savaşı'nın sembolik mekanında yüzlerce kişi insan mozaiği oluşturarak Filistin'e destek gösterisi

İspanya'nın kuzeyindeki Bask bölgesinde bulunan Guernica kasabasında düzenlenen etkinlikte yüzlerce kişi, insan zinciriyle mozaik oluşturarak İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatlarını kaybedenlerin acılarını ve Filistin bayrağını resmetti.

Bask bölgesindeki sendikalardan, siyasi partilerden ve sosyal kuruluşlardan oluşan Guernica-Filistin Yurttaş İnisiyatifi girişiminin öncülüğünde düzenlenen etkinlik için "sivil halka karşı ilk büyük bombalamanın yapıldığı yer olarak" tarihe geçen Guernica'daki Pasialeku Pazar Yeri seçildi.

"Dünya ve tarih, yeni bir Guernica'yı kabul etmemeli." mesajının verildiği, 3 binden fazla kişinin katıldığı kasabadaki etkinlik sırasında insan mozaiğinin yanı sıra sirenler çalındı, Filistinli ve Basklı sanatçılar çeşitli dillerde şiirler okudu.

Okunan manifestoda da "İsrail'in Filistin halkına karşı soykırım yaptığı" belirtilerek, "tüm dünya ve uluslararası toplumdan Filistin halkının acılarını paylaşması ve katliamı durdurması" istendi.

İspanya İç Savaşı'nın sembolik mekanlarından Guernica kasabası, o dönemde stratejik konuma sahip olmasından dolayı, bölgedeki faşist güçlerin desteklenmesi amacıyla, diktatör General Francisco Franco tarafından yönetilen Milliyetçi Güçler'in talimatıyla 26 Nisan 1937'de Alman ve İtalyan uçakları tarafından bombalanmıştı.

Hava saldırısı, Guernica'da geniş çaplı yıkıma ve çok sayıda sivilin ölümüne neden olmuştu.


İspanyolların ünlü ressamı Pablo Picasso, bu saldırının acılarını yansıtmak için 1937'nin mayıs ve haziran aylarında o dönem yaşadığı Paris'te "Guernica" adlı tabloyu yapmıştı. Tablo, şu anda Madrid'deki Reina Sofia Müzesi'nde sergileniyor.

Kaynak:Haber vakti

Kurumsal Haber

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KAYMEK'ten Anne - Çocuk Mozaik Pasta Yapımı Etkinliği

KAYMEK'ten Anne - Çocuk Mozaik Pasta Yapımı Etkinliği

TBMM'deki TikTok Toplantısı Tatmin Etmedi

TBMM'deki TikTok Toplantısı Tatmin Etmedi

Milletvekili Arıkan, Ev Sahibi Kiracı Davalarını Meclise Taşıdı

Milletvekili Arıkan, Ev Sahibi Kiracı Davalarını Meclise Taşıdı

OSB Teknik Kolejinden Hes Kablo'ya İşletme ziyareti

OSB Teknik Kolejinden Hes Kablo'ya İşletme ziyareti

Kadına Şiddet Mahkumu Cezaevinde Kendini Astı

Kadına Şiddet Mahkumu Cezaevinde Kendini Astı

Kayseri'nin tarihinde en yüksek 6.2 büyüklüğünde deprem olmuş

Kayseri'nin tarihinde en yüksek 6.2 büyüklüğünde deprem olmuş

Çok Okunanlar
1
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

2
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

3
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

4
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

5
Gesi'de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

Gesi’de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

6
Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir Ankara İl Müdürü oldu

Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir Ankara İl Müdürü oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İspanya İç Savaşı'nın sembolik mekanında yüzlerce kişi insan mozaiği oluşturarak Filistin'e destek gösterisi

İspanya İç Savaşı'nın sembolik mekanında yüzlerce kişi insan mozaiği oluşturarak Filistin'e destek gösterisi

Kayserispor'da Pendikspor hazırlıkları devam ediyor

Kayserispor’da Pendikspor hazırlıkları devam ediyor

DAHA FAZLA
Eski sevgilisini öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı

Eski sevgilisini öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı

Kayserili futbolcu İbrahim Öztürk annesini kaybetti

Kayserili futbolcu İbrahim Öztürk annesini kaybetti

Başkan Büyükkılıç, pazarcı esnafı gezdi

Başkan Büyükkılıç, pazarcı esnafı gezdi

Kayserispor, Gençlerbirliği ile eşleşti

Kayserispor, Gençlerbirliği ile eşleşti

'Zorunlu kişisel gelişimi' kitabında okuyucularına sunuyor

'Zorunlu kişisel gelişimi' kitabında okuyucularına sunuyor