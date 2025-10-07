'İsrail'e değil, Filistin'e Geldim!' diyen Sumud Aktivistleri de serbest bırakıldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, "İsrail tarafından el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 14’ü bu sabah karayoluyla Ürdün’e geçtiler. Amman’dan havayoluyla ülkemize gelecekler ve filo katılımcısı vatandaşlarımızın tamamı Türkiye’ye dönmüş olacak." ifadelerini kullandı.

Keçeli, ABD merkezli X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızdan 36'sı, 4 Ekim günü gerçekleştirilen özel uçak seferiyle ülkemize sağ salim dönmüştü. Halen İsrail'de tutulan 14 vatandaşımızın, yarın Ürdün üzerinden ülkemize gelebilmeleri için çalışmalarımız sürüyor." bilgisini verdi.

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yol almıştı. 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşan filo, "Ben İsrail'e değil Filistin'e geldim" diyen 14 Sumud yolcusunun serbest bırakıldığı haberiyle dikkat çekti.