İsrail-Filistin Savaşı'na tepki olarak 'Filistin'de Bebekler Ölüyor' Sloganıyla Büyük Kayseri Mitingi düzenlendi

İsrail-Filistin Savaşı'na tepki ve katledilen Filistin halkına yas tutulması adına Cumhuriyet Meydanı'nda 'Filistin'de Bebekler Ölüyor' Sloganı kapsamında Büyük Kayseri Mitingi düzenlendi.

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  • 20.10.2023 18:58
  • Güncelleme: 20.10.2023 18:58
İsrail-Filistin Savaşı'na tepki olarak 'Filistin'de Bebekler Ölüyor' Sloganıyla Büyük Kayseri Mitingi düzenlendi

İsrail-Filistin Savaşı’na tepki ve katledilen Filistin halkına yas tutulması adına; Cumhuriyet Meydanı’nda, ‘Filistin’de Bebekler Ölüyor’ Sloganıyla Büyük Kayseri Mitingi düzenlendi. Mitinge; AK Parti Milletvekilleri Sayın Bayar Özsoy, Murat Cahid Cıngı ve Bahadır Yenişehirlioğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İlçe Belediye Başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katılım sağladı.
Cumhuriyet Meydanı’ndaki Bürüngüz Camii’yle birlikte eş zamanlı olarak diğer camilerde de gıyabi cenaze namazının kılınmasının ardından Kur’an-ı Kerim Tilaveti yapıldı, tekbirler getirildi ve İsrail’in saldırılarına tepki sloganları atıldı.
İsrail’in vahşetine, kötülüğüne ‘dur’ denmesi adına bir araya gelindiğini söyleyen AK Parti Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, “Gücümüze güç katmak mecburiyetindeyiz, mutedil olmak zorundayız. Devletimiz, çalışmaları büyük bir hassasiyetle yürütüyor. Eğer Türkiye Cumhuriyeti olarak birbirimizin varlığını ne kadar koruyabilirsek bu vahşete bir son verme imkanımız var” dedi.
‘KUDÜS BAŞKENTLİ FİLİSTİN, OLMAZSA OLMAZIMIZDIR’
Türk ve Filistin bayraklarıyla birlik beraberlik vurgusunun yapıldığını ve ‘Kudüs başkentli Filistin, olmazsa olmazımızdır’ anlayışına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayseri; Millî Mücadele Dönemi’nde, 1921 yılında Taş Mektebimizin talebelerini şehit verdiği ruhuyla, 15 Temmuz’da meydanları doldurduğu anlayışı içerisinde ‘buradayız’ diyor. Katledilen çocuklara, kadınlara, yaşlılara ‘yanındayız’ diyorsunuz. İyi ki varsınız; sizler, Cumhurbaşkanımızın 1967 temelinde ‘Kudüs başkentli bir Filistin, olmazsa olmazımızdır’ anlayışı içerisinde mazlum Filistin halkının yanında yer aldığınızı göstermek için Ay Yıldızlı Türk ve Filistin bayraklarıyla hep beraberiz, biriz” diye konuştu.
İsrail’in acımasız saldırılarını kınamak için toplandıklarını belirten Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, tepki göstermek adına meydanda toplanan herkese teşekkür etti ve “Kudüs sadece Müslümanların kabri değil, bütün insanlığa aittir’ dedi.
Yapılan zulmün gelecekte bir karşılığının olduğunu ve yapılanların hesabının sorulacağına vurgu yapan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, ““İsrail’in Tarihte eşi-benzerine rastlanılmamış bir şekilde, çoluk çocuk kadın denmeden yaptığı saldırılarını lanetliyorum. Savaşa karşı tutumumuzu ve tarafımızı sergilemek açısından toplanmış bulunmaktayız. Zulüm hiçbir zaman dünyada abad olmamıştır. Bir gün gelecek ve yaptıklarının karşılığını alacaklar. Türk milleti olarak; oradaki din kardeşlerimizin yanındayız. İnanın ki; buradaki insanların gözlerine baktığımız zamanda acıyı, dik duruşu görebiliyorsunuz. Burada bulunan binlerce insanımızdan da Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

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