  • Haberler
  • Gündem
  • İsrail'in İdam Kararı Erciyes Üniversitesi Camii'nde Protesto edilecek

Filistin'e Destek Platformu, İsrail'in Filistinli mahkûmlar hakkında aldığı idam kararlarına karşı Türkiye genelinde kapsamlı bir protesto eylemi başlatıyor. 10 Nisan Cuma günü, 81 ilde eş zamanlı basın açıklamaları yapılarak bu kararlar kınanacak.

Osman GERÇEK

İsrail’in İdam Kararı Türkiye Genelinde Protesto Edilecek: ‘Türkiye Tek Yürek’

Platform yetkilileri, söz konusu düzenlemenin insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin dört bir yanında halkın ortak bir vicdan sesiyle tepki göstereceğini belirtti.

Protesto kapsamında Kayseri’deki etkinlik, Erciyes Üniversitesi kampüsünde bulunan camide gerçekleştirilecek. Cuma namazı, Filistinli mahkûmlara destek ve idam yasasına karşı dayanışma amacıyla kılınacak.

Filistin’e Destek Platformu temsilcileri, “Bu karar insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Türkiye’nin her köşesinden yükselen ses, adalet ve insanlık adına güçlü bir mesaj olacaktır.” açıklamasında bulundu.

Etkinliklerin, barış ve insan hakları vurgusuyla, Türkiye’nin Filistin halkıyla dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koyması bekleniyor.

Haber Merkezi
ERVA Spor Okulları Proje Müdürü Benli 'Biz iyi sporcudan önce iyi insan yetiştirmek istiyoruz'
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!