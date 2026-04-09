İsrail'in İdam Kararı Erciyes Üniversitesi Camii'nde Protesto edilecek

İsrail’in İdam Kararı Türkiye Genelinde Protesto Edilecek: ‘Türkiye Tek Yürek’

Platform yetkilileri, söz konusu düzenlemenin insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin dört bir yanında halkın ortak bir vicdan sesiyle tepki göstereceğini belirtti.

Protesto kapsamında Kayseri’deki etkinlik, Erciyes Üniversitesi kampüsünde bulunan camide gerçekleştirilecek. Cuma namazı, Filistinli mahkûmlara destek ve idam yasasına karşı dayanışma amacıyla kılınacak.

Filistin’e Destek Platformu temsilcileri, “Bu karar insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Türkiye’nin her köşesinden yükselen ses, adalet ve insanlık adına güçlü bir mesaj olacaktır.” açıklamasında bulundu.

Etkinliklerin, barış ve insan hakları vurgusuyla, Türkiye’nin Filistin halkıyla dayanışma ruhunu bir kez daha ortaya koyması bekleniyor.