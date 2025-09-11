İsrail’in Katar’a Saldırısına Tepki: Kayseri’den İsrail'e Müdahale Çağrısı

Açıklamada, İsrail’in son aylarda İran ve Yemen’e yönelik saldırılarının ardından, Hamas lideri İsmail Haniye’nin Tahran’da suikastla öldürülmesi ve Yemen’deki Husi yöneticilere yönelik suikastların bölgesel barışı tehdit ettiği vurgulandı. Katar’daki saldırının ise ateşkes görüşmelerini hedef aldığı belirtildi.

Dernek, Gazze’de bugüne kadar 80 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini, 150 binden fazla kişinin yaralandığını ve bölgenin yaşanmaz hale geldiğini hatırlatarak, “İsrail’in saldırıları Ortadoğu’yu cehenneme çevirmektedir” ifadelerine yer verdi.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, İsrail’in Katar saldırısını “şiddetle kınadıklarını ve lanetlediklerini” belirterek, Müslüman ülkeleri ortak bir duruş sergilemeye çağırdı. Açıklamada, Gazze’ye yardım götüren “vicdan filosuna” kolaylıklar dilenirken, şehit olanlara rahmet, yaralılara acil şifa temennisi iletildi.

İzmir’deki Polis Merkezine Saldırıya da Tepki

Basın açıklamasında ayrıca, 8 Eylül’de İzmir Balçova’daki polis merkezine yapılan silahlı saldırıya da değinildi. 16 yaşındaki bir saldırganın pompalı tüfekle gerçekleştirdiği baskında, polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit oldu. Saldırgan ise yaralı olarak ele geçirildi.

Dernek, şehit polisler için başsağlığı dilerken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve azmettiricilerin adalete teslim edilmesi çağrısında bulundu. Ülke genelinde güvenlik tedbirlerinin artırılması gerektiği vurgulandı.