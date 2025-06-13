İsrail'in Saldırgan Tutumu: İran'a Yönelik Saldırılar Artıyor

İsrail, Kirmanşah, Doğu Azerbaycan (Tebriz), Kum, Loristan ve Hemedan eyaletlerini de kapsayan kapsamlı bir saldırı düzenleyerek, bölgeyi adeta ateş çemberine çevirdi. Saldırılar sonucunda 78 kişi hayatını kaybetti, 329 kişi yaralandı.

Hedef Alınan Önemli Noktalar

Tahran'da, İran Ordusu ve Devrim Muhafızları Ordusu'na ait üst düzey komutanların ikametgahlarının yanı sıra sivil binalar da hedef alındı.

- Hayatını Kaybedenler:

- İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri

- Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami

- Nükleer bilim insanları Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi

Stratejik Hedefler

İsrail'in saldırıları, aşağıdaki önemli stratejik noktalara yöneldi:

- Hamedan'daki Subaşı Radar Merkezi

- Kirmanşah'daki askeri kışlalar ve radar sistemleri

- Loristan eyaletindeki bir askeri tesis

- Tebriz'de 5 hedef nokta

- İsfahan kentindeki Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi

İran devlet televizyonu, bu saldırıların ardından Şiraz ve Huzistan kentlerine de yeni saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

Sonuç

İran lideri Ali Hamaney, İsrail'in bu saldırgan tutumuna karşı güçlü bir yanıt vereceklerini duyurdu. Gelişmeler, bölgedeki gerilimin daha da tırmanabileceğini gösterirken, İsrail'in saldırgan politikalarının sonuçları dünya genelinde endişe yaratıyor.