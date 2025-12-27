İsrail menşeili ürünlere karşı ısrarlı boykot

Kayseri'de aylardır devam eden İsrail menşeili ürünlere karşı devam eden ısrarlı boykot bu hafta sonu Cumartesi günü de ısrarlı ve istikrarlı bir şekilde devam ett.

İsrail menşeili ürünlere karşı ısrarlı boykot

Her Cumartesi Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan bir grup vatandaş, İsrail menşeli ürünlere karşı vicdani bir duruş sergiliyor. Starbucks önünde gerçekleşen bu sessiz protesto, alışverişten öte bir sorgulamayı temsil ediyor: Tüketmek mi, susmak mı, yoksa ses vermek mi?

Katılımcılar, “Her Cumartesi buradayız, çünkü sessiz kalmak da bir tercihtir. Biz bu tercihi reddediyoruz” diyerek, sessizliğin ardında güçlü bir vicdan çağrısı yükseltiyor. Bu duruş, sadece bir boykot değil; Filistin’e duyulan dayanışmanın, adalet arayışının ve toplumsal sorumluluğun bir ifadesi.

Kayseri’nin kalbinde atılan bu sessiz nabız, şehir vicdanının hâlâ canlı olduğunu gösteriyor.

 

 

Haber Merkezi

Bir Hafta Bir Yazar: Zafer Tütüncü
'Sosyal konut kura sonucunuz açıklandı' ve 'Milli piyango ikramiyesi kazandınız' mesajlarına dikkat
Milletvekili Cıngı, 'Türkiye'deki en ucuz kayak merkezi Erciyes'
Başkan Özdoğan: 'Tüm ekiplerimizle sahadayız'
Başkan Palancıoğlu, 'Türkiye'de en fazla kentsel dönüşüm yapan belediyeyiz'
Büyüksimitci: '4,5 milyon işsiz gencimiz var, iş hayatına kazandırılmalılar'⁠⁠⁠⁠⁠⁠
