İşsizlik oranı yüzde 8,1 oldu

TÜİK, İşgücü İstatistikleri, Mart 2026 verilerini yayımladı. Yayımlanan verilere göre işsizlik oranı Mart ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 iken kadınlarda yüzde 10,7 olarak tahmin edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), İşgücü İstatistikleri, Mart 2026 verilerini yayımladı. Yayımlanan Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 96 bin kişi azalarak 2 milyon 873 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 iken kadınlarda yüzde 10,7 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı 2026 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 226 bin kişi artarak 32 milyon 425 bin kişi, istihdam oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 48,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,0 iken kadınlarda yüzde 31,5 olarak gerçekleşti.

Bakmadan Geçme

6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu'nda kayıtlar başladı
6. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nda kayıtlar başladı
FETÖ üyesi ihraç hemşire yakalandı
FETÖ üyesi ihraç hemşire yakalandı
Gülsan Gıda Yöneticisi Güldüoğlu 'Şehir Hastanesi'nin yan tarafında çocuklara kreş yapıyoruz, inşaatına başlayacağız'
Gülsan Gıda Yöneticisi Güldüoğlu; “Şehir Hastanesi’nin yan tarafında çocuklara kreş yapıyoruz, inşaatına başlayacağız”
Vali Gökmen Çiçek 'Şu an inşaatı devam eden 10 tane ERVA var'
Vali Gökmen Çiçek; “Şu an inşaatı devam eden 10 tane ERVA var”
İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 8 kişi yaralandı
İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 8 kişi yaralandı
Meclis Üyesi Ülker'den İmar Plan değişikliğine itiraz 'Kişiye yada parsele özel ayrıcalık sağlanamaz'
Meclis Üyesi Ülker'den İmar Plan değişikliğine itiraz; "Kişiye yada parsele özel ayrıcalık sağlanamaz"
