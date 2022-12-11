İstanbul'da Ahmet Şafak rüzgarı

8-11 Aralık tarihleri arasında İstanbul Yenikapı’da gerçekleştirilen Kayseri Tanıtım Günleri’nin 3’üncü gününde de etkinliğe yoğun ilgi gösterildi. Kayseri’den birçok yöresel firma stantlarda yerini aldı. Kayseri’nin yöresel lezzetleri, tarihi ve kültürel değerleri gibi konuları temsilen açılan stantlar ilgi görmeye devam etti.

Program kapsamında sanatçı Ahmet Şafak konser verdi. Dinleyiciler ise şarkılara eşlik etti. Öte yandan Ahmet Şafak yeni şarkısı olan Şerefli Mağlubiyet’i ilk kez dün geceki konserde seslendirdi.