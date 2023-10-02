Eylül ayında en çok defter pahalandı

İTO'nun verilerine göre, Eylül ayında fiyatı yüzde 98,94 artan defter en çok pahalanan ürün oldu. En çok ucuzlayan ürün ise fiyatı yüzde 16,46 azalan erik oldu.

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  • 02.10.2023 09:20
  • Güncelleme: 02.10.2023 09:28
Eylül ayında en çok defter pahalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İTO’nun verilerine göre, Eylül ayında fiyatı yüzde 98,94 artan defter en çok pahalanan ürün oldu. En çok ucuzlayan ürün ise fiyatı yüzde 16,46 azalan erik oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Eylül ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 166’sının perakende fiyatı artarken, 15 ürünün fiyatı düştü, 61 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Eylül ayında defter fiyatları yüzde 98,94 arttı

Eylül ayında kültür eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yer alan defter yüzde 98,94 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; giyim harcamaları çocuk giyimi alt grubundan yüzde 94,72 ile okul çantası, diğer harcamalardan yüzde 83,94 ile mahkeme ve avukatlık ücreti, çocuk giyimi harcamaları alt grubundan yüzde 79,38 ile okul kıyafetleri, kültür eğitim ve eğlence harcamalarından yüzde 67,46 ile kurs ve özel ders ücretleri, çocuk giyimi harcamaları alt grubundan 55,60 ile eşofman ve yüzde 48,70 ile çocuk ayakkabısı oldu.

Eylül ayında erik fiyatı yüzde 16,46 ucuzladı

Eylül ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan erik fiyatı yüzde 16,46 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; gıda harcamaları grubundan yüzde 14,63 ile sivri biber, yüzde 8,36 ile taze fasulye, yüzde 7,08 ile soğan, yüzde 6,98 ile yaş üzüm, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 5 ile havlu ve giyim harcamaları kadın giyimi alt grubundan yüzde 4,76 ile elbise oldu.

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