İstanbul'da gözaltına alınan Mustafa Boydak, tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Boydak Holding ortaklarından ve Kayseri Sanayi Odası eski Başkanı Mustafa Boydak, tutuksuz olarak yargılandığı davada 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kardeşleri Hacı Boydak ve Memduh Boydak'ın da değişik sürelerde ceza aldığı davayla ilgili Mustafa Boydak için temyiz süreci geçtiğimiz günlerde tamamlandı.

Yargıtay'ın cezayı onaylamasının ardından Boydak hakkında 'Arama' kararı çıkarıldı. Kayseri Ağır Ceza İlamat Masasının kararı ile aranan Mustafa Boydak'ın İstanbul'da olduğu tespit edildi. Boydak, Ataşehir Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince belirlenen adreste gözaltına alındı.

Mustafa Boydak, emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edildi. Boydak, hükmün yüzüne okunmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.