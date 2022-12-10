İstanbul’da Kayseri rüzgarı esmeye devam ediyor

Bu yıl defa İstanbul Yenikapı’da gerçekleştirilen Kayseri Tanıtım Günleri, 8 Aralık’ta başladı. Pazar gününe kadar sürecek etkinlik kapsamında bugün Kayserili iş insanları, bürokratlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya geldi. 6’ncısı düzenlenen kahvaltı programına AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, İstanbul Kayseri Derneği (İSTKAYDER) Kurucu Başkanı Fikret Şahin, Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) Başkanı ve TÜMKAYDER Genel Başkanı Muhammed Ali Temel, ilçe belediye başkanı, bürokratlar ve iş insanları katıldı.

Pogramda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Kayseri’nin 6 bin yıl önceye dayanan tarihiyle önemli bir şehir olduğunu söyledi. Tarihçilere göre Mezopotamya ve Anadolu’nun en eski yerleşim yerlerinden olduğunu vurgulayan Özhaseki, “Bizde (Kayser) yapılan kazılarda neredeyse 6 bin yıllık tarih görünüyor. Kadim bir şehrin çocuklarıyız. Bizden önce onlarca medeniyet kurulmuş ve hepsinden bir iz taşıyoruz. Şehirlerin geleceği, o şehrin yerel yöneticileriyle doğru orantılıdır. Kendi içerisinde birlik beraberlik olup hedefe doğru koşuyorlarsa o şehir de büyüyor ve gelişiyor. Bir gayretle hepimiz çalışarak şehri yaşanabilir hale getiriyoruz. Emin olun Kayseri’de gördüğünüz her şey alın teriyle yapıldı. Sayın valimiz kısa süre önce geldi ancak sempatisi ve çalışma gayretiyle kendini çok sevdirdi. Kendi aramızda espri yapıyoruz ‘Aday olursa önünü kesmeye çalışırlar’ diye. Aday olursa da oyum valimizedir. İnşallah ileride İstanbul valisi de olur. Cenab-ı Allah yardım ediyor, birçok proje yapıyoruz. Hızlı trenimiz yapım aşamasında ve inşallah birkaç seneye İstanbul’dan Kayseri’ye ulaşım kısa sürecek” ifadelerini kullandı.



Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de “Kayseri’yi nasıl buldun diye sorduklarında, enteresan buldum diyorum. Nedenini sorduklarında diyorum ki Kayserililer ormanı olmayan bir şehirden Türkiye’nin en büyük mobilya ihracatını çıkarmışlar. Denizi olmayan bir şehirde Mehmet Özhaseki Bakanımız bir baraj yapmış orada dünyanın en çok yavru alabalığını üretip ihraç ediyorlar. Bu şehir gerçekten farklı bir şehir, birliğin ve beraberliğin şehri. Bu tarz organizasyonları yapmak zordur. Başarıyla bu festivali yürüten Muhammed Ali Temel başkanı tebrik ediyorum. Kayseri’yi İstanbul’da çok güzel tanıttılar” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri’nin kültürel ve ekonomi yönünü anlatarak düzenlenen programdan memnun olduğunu dile getirdi.

“Biz düzgün, dürüst ve doğru çalışan tüccarız, iş insanlarıyız” diyen Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da “Kayseri’de Erciyes’in havasını İstanbul’da yaşamak bambaşka bir şey. Rabbim kayserimizin kıymetini bilmeyi nasip etsin” şeklinde konuştu.

İstanbul Kayseri Derneği (İSTKAYDER) Kurucu Başkanı Fikret Şahin ise “Bu sene 6’ncısını düzenlediğimiz kahvaltı programında bir araya geleceğimizi planladığımızda Kayseri’yi daha iyi tanıtabilmek adına İstanbul’da Kayseri Tanıtım Günlerini düzenledik” dedi.

“Ulusal medyada ve İstanbul’da ciddi bir Kayseri havası estirdik” diyen Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) Başkanı ve TÜMKAYDER Genel Başkanı Muhammed Ali Temel de “İstanbul’da bildiğiniz gibi çeşitli festivaller düzenliyoruz, mantı, pastırma, sucuk festivali gibi. Bu geleneğimiz devam ediyor. Ama bu yıl ilk defa düzenlediğimiz Yenikapı’daki Kayseri Tanıtım Günleri’nin 3’üncü günü. Kahvaltıdan sonra da hep beraber oraya geçeceğiz. Ulusal medyada ve İstanbul’da ciddi bir Kayseri havası estirdik” ifadelerini kullandı.