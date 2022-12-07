İstanbul'da Kayseri rüzgarı

8-11 Aralık tarihleri arasında İstanbul Yenikapı'da gerçekleştirilecek olan Kayseri tanıtım günleri başlıyor. 

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  • 07.12.2022 19:12
  • Güncelleme: 08.12.2022 09:10
İstanbul'da Kayseri rüzgarı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İstanbul Yenikapı’da 8-11 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan Kayseri Tanıtım Günleri için son hazırlıklar yapılıyor. Stantlar tamamlanmak üzereyken, Kayseri’den birçok yöresel firma da yerini aldı. Kayseri’nin yöresel lezzetleri pastırma, sucuk, mantı, gilaburu gibi ürünlerin sergileneceği stantlarda hazırlıklar tamamlanırken Kayseri Kadın Kooperatifleri de alanda yerini aldı. 

Yarın başlayacak olan Kayseri Tanıtım Günleri için son hazırlıkların yapıldığını söyleyen Kayseri Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (KAYFED) Başkanı ve TÜMKAYDER Genel Başkanı Muhammed Ali Temel, “Huzur şehri Kayserimizin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla İstanbul Yeni Kapı’da düzenlediğimiz Kayseri Festivali yarın itibariyle başlıyor. Kayserili firmalarımızda bugün itibariyle gelmeye başladılar ve stantlarını kuruyorlar. İstanbul’da kültürüyle, lezzetleriyle müthiş bir Kayseri esintisi olacak. Pastırmalar, sucuklar, mantılar raflarda yerini almaya başladı. İnşallah çok güzel bir festival geçireceğiz. Bütün Kayserili hemşerilerimizi ve İstanbulluları festivale bekliyoruz. Dolu dolu etkinliklerimiz olacak, konserler olacak, yöresel lezzetler, kültür çadırında Kayseri’nin tarihini, kültürünü, turizmini ticaretini tanıtan stantlarımızda dolu dolu Kayseri günleri yaşayacağız” şeklinde konuştu. 

‘HEMŞERİLERİMİZ BİZİ YALNIZ BIRAKMASIN’

Kayseri Tanıtım Festivali’nde yer alan Bünyan Kadın Kooperatifleri stant görevlisi, “Bünyan Gilaburusu Bünyan Aspir yağı, Gilaburu reçeli, Gilaburu marmelatı, Kadın kooperatiflerimizin yaptığı Türk Bayrağı, Bez bebekler bunların satışını yapacağız. Bünyan olarak geldik buradayız” dedi. 


Tüm Kayserili hemşerileri ve İstanbulluları Kayseri Tanıtım günlerinde davet eden stant görevlisi, “Kayseri Erkilet’ten geldik. Kedi bacağı, dut, üzüm olmak üzere 2 tane çeşidimiz var. Çok güzel ve doğal ürünler var. Ayriyeten aynı şekilde Erkilet’in pestilleri de var. Diğer tezgahımızda dut çeşitlerimizde var. Kayserilileri severiz iyi adamlar bizde Kayseriliyiz buraya geleceklerini umuyoruz. İnşallah yoğun ve kalabalık geçer. Hemşerilerimiz bizi yalnız bırakmasın hepsini yeni kapıya bekliyoruz” ifadelerini kulandı. 

‘KAYSERİLİYİZ KANAATİMİZ VAR GÜL GİBİ SANATIMIZ VAR’

Kayseri Tanıtım günlerinde desteği olan herkese teşekkür eden Pastırma stant görevlisi, “Keşke her sene her ay olsa böyle güzel bir yer. Bizde Kayseri’den İstanbul’a geldik, güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Başkanımıza ve desteği olan herkese çok teşekkür ederiz. Bizi buraya getirerek İstanbul ile buluşturdu. Kayseri’den pastırmadan tut Çemenine, çemenden mantıya, mantıdan un çorbasına kadar getirdik. Kayseriliyiz kanaatimiz var gül gibi sanatımız var. Pastırma sucuk satıyoruz bunda bizim ne kabahatimiz var. Herkesi buraya bekliyoruz.  Biz Kayseri’den geldik diyoruz bazıları inanmıyor illa boynumuza sucuk mu asalım, cebimize mantı mı koyalım, çemenle mi gezelim” diye konuştu. 

İstanbullulardan yoğun bir ilgi beklediklerini söyleyen sucuk, mantı stant görevlisi ise şunları söyledi: “Kayseri’den pastırmamızı, sucuğumuzu, mantımızı, çorbamızı, makarnamızı hepsini üretim yerinden getirdik. En kaliteli ürünlerimizi buraya getirdik. Gece geldik tüm hazırlıklarımızı yaptık. Yarın inşallah açılışla beraber satışımıza başlayacağız.”

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Kayseri Gündem
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