İstanbul'da Sivas'tan çok Sivaslı yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2022 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarından elde edilen bilgilere göre Türkiye'de yaşayan Sivaslı sayısı 1 milyon 976 bin 586 kişi olarak kayıtlara geçti. İstanbul'da yaşayan Sivaslı sayısı ise Sivas'ın nüfusunu aştı.

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  • 01.04.2023 11:44
  • Güncelleme: 01.04.2023 11:44
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İstanbul'da Sivas'tan çok Sivaslı yaşıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2022 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarından elde edilen bilgilere göre Türkiye’de yaşayan Sivaslı sayısı 1 milyon 976 bin 586 kişi olarak kayıtlara geçti. İstanbul’da yaşayan Sivaslı sayısı ise Sivas’ın nüfusunu aştı.

Son verilere göre Sivas’ta yaşayan kişi sayısı 634 bin 924 kişi, Sivas’ta yaşayan Sivas nüfusuna kayıtlı kişi sayısı ise 556 bin 942 kişi olarak açıklandı. Nüfusu 16 milyona yaklaşan İstanbul’da yaşayan Sivas kütüğüne kayıtlı kişi sayısı da 765 bin 784 kişi olarak belirtildi.

En az Sivaslı Kilis’te yaşıyor

Sivaslıların İstanbul’un ardından en çok tercih ettiği illerin başında Ankara geldi. Ankara’da Sivas kütüğüne kayıtlı kişi sayısı 161 bin 706 olarak açıklandı. Başkenti 94 bin 835 kişi ile Kayseri, 81 bin 524 kişi ile İzmir, 41 bin 659 kişi ile Kocaeli, 39 bin 211 kişi ile de Antalya, 27 bin 48 ile Bursa, 15 bin 393 kişi ile Tekirdağ, 14 bin 670 kişi ile Mersin izledi.

Sivas kütüğüne kayıtlı kişi sayısının en az olduğu şehir ise 182 kişi ile Kilis oldu. Kilis’i 183 kişi ile Ardahan, 295 kişi ile Artvin izledi.

Sivas’ta yaşayan vatandaşlar ise Sivaslıların İstanbul’u tercih etmelerinin nedeninin kentte baş gösteren işsizlik olduğunu ifade etti.

İHA

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