İstanbul-Kayseri uçağı iniş yaptı: 1 yaralı

Kayseri'de dün etkisini gösteren şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul-Kayseri seferini yapan ve iniş gerçekleştiremeyen uçak, seferini tamamladı. 1 kişi ise yaralandı.

Kayseri’de dün akşam saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar, kentin birçok noktasında olumsuzluklara neden oldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul–Kayseri seferini yapan uçak, Kayseri Havalimanı’na iniş yapamamıştı. Hava koşullarının uygun olduğu anda uçak iniş yaptı, 1 kişi ise yaralandı.

