İstanbul-Kayseri uçağının inişi esnasında tekeri patladı
İstanbul-Kayseri seferini gerçekleştiren Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak, Erkilet Havalimanı'na iniş sırasında tekerleri patladığı için sorun yaşadı. Sol iniş takımlarında bulunan tekerlerin patlamasıyla büyük tehlike atlatan uçağa acil müdahale edildi.
- 02.02.2023 16:07
- Güncelleme: 02.02.2023 16:07
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Türk Hava Yolları’na ait uçak önceki gün İstanbul- Kayseri seferini gerçekleştirdi. Uçağın piste inişi anında korku dolu anlar yaşandı. THY uçağı, Kayseri Erkilet Havalimanı'na ineceği sırada sol iniş takımlarında bulunan teker patladı. Patlayan tekere rağmen piste inmeyi başaran uçak büyük bir tehlike atlattı. İniş ardından uçağa ekipler acil müdahale etti.
1ha
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