İstanbul-Nevşehir seferi yapan uçak kuş sürüsüne çarptı

İstanbul-Nevşehir seferi yapan uçak kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı. Kapadokya havalimanına inen uçağın seferi iptal edildi.

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  • 02.07.2023 14:06
  • Güncelleme: 02.07.2023 14:06
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İstanbul-Nevşehir seferi yapan uçak kuş sürüsüne çarptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

İstanbul-Nevşehir seferi yapan uçak kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarptı. Kapadokya havalimanına inen uçağın seferi iptal edildi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanından havalanan TK 7592 sefer sayılı Anadolu Jet’e ait uçak Kapadokya havalimanına gelmek için havalandıktan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çaptı. Çarpmanın etkisi ile burun kısmında hasar oluşan uçak Nevşehir Kapadokya Havalimanı’na sorunsuz iniş yaptı.

Uçakta meydana gelen hasar nedeniyle Nevşehir Kapadokya Havalimanı’ndan, İstanbul Sabiha Gökçen havalimanına yapılacak olan uçak seferi iptal edildi.

Yolcuların mağdur olmaması için başka bir uçak ile ek sefer düzenlenecek.

İHA

Kayseri Gündem
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