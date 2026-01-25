İstanbul Ortaköy Atmosferi Kayseri'de Uygulanacak

Melikgazi'de sosyal hayatı canlandıracak ve gastronomiye katkı sağlayacak yeni bir proje hayata geçiriliyor. 'Ortaköy Sokağı' adıyla planlanan çalışma, İstanbul'un meşhur Ortaköy atmosferini Kayseri'ye taşıyacak.

Proje kapsamında 30 metrekarelik 33 dükkânın yer alacağı sokakta; su ögesi, yeşil alan, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolu, yarı açık oturma alanları ve fotoğraf çekinme alanları bulunacak. Gastronomi sokağı olarak tasarlanan alanda vatandaşlar kumpir, waffle, dondurma, helva gibi lezzetlerin yanı sıra yöresel tatları da deneyimleyebilecek.

Çalışmanın, ailelerden gençlere, esnaftan girişimcilere kadar toplumun her kesimine hitap etmesi ve kent yaşamına hareket katması hedefleniyor. Sosyal hayatı renklendirecek proje, ilçeye değer katacak vizyon yatırımlar arasında gösteriliyor.

 

 

Haber Merkezi

