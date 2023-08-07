İstanbul' u terkedeciğini açıkladı!

Küçük bir operasyon geçiren Prof. Dr. Celal Şengör'ü hastanede ziyaret eden Fatih Altaylı, aralarında geçen diyalogu köşe yazısına taşıdı.

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  • 07.08.2023 18:12
  • Güncelleme: 07.08.2023 18:12
İstanbul' u terkedeciğini açıkladı!

Altaylı, yazısında Celal Şengör'ün küçük bir operasyon nedeniyle tutulduğu hastane odasında buluştuklarını aktardı. Altaylı burada Celal Şengör ile arasında geçen konuşmayı yazdı. Şengör, Altaylı'ya İstanbul'dan taşınma kararı aldığını belirtti. Fatih Altaylı, Celal Şengör'e “Senin ev sağlam. Biliyorum. Bulunduğu zemin sağlam, biliyorum. Niye taşınıyorsun” dediğini aktardı. Celal Şengör'ün buna yanıtı ise, “Çünkü depremden sonra İstanbul’un ne hale geleceğini biliyorum” oldu. 

DEPREM SONRASI İSTANBUL'DA YAŞANACAKLARI ANLATTI

Fatih Altaylı, Celal Şengör'ün İstanbul depreminden sonra ne yaşanacağını şu şekilde anlattığını aktardı:

- Tabii ki, bütün İstanbul yerle bir olmayacak. Mustafa Erdik 8 bin binanın akordeon gibi olacağını söylüyordu. Bu sayı galiba daha fazla olacak. 60-70 bin bina tamamen çökmese de yıkılacak. Kurtarma çalışmaları için sokaklara girilemeyecek. Kente giren çıkan yolların önemli bir bölümü kullanılamaz hale gelecek, ortaya çıkacak kaos ortamında sağ kalanlar da günlerce belki haftalarca bloke olacak.
- Kentin elektrik, su, kanalizasyon ve doğalgaz alt yapısı bitecek. İlk gün her yerde yangınlar olacak. İtfaiye enkaz altında kaldığı için, itfaiyeciler ya enkaz altında olduğu için, ya enkaz altındaki araçlarına ulaşamadığı için bu yangınlara müdahale edilemeyecek.
- Kent dışından yardım gelemeyecek. Bugün deprem bölgelerine giden yardım ve kurtarma ekiplerinin yüzde 60’ı İstanbul’dan gidiyor. İstanbul yıkılınca İstanbul’a zaten çok ez ekip gelebilecek, gelenler de kente giremeyecek.
- Yeni havalimanı dolgu zemine yapıldığı için muhtemelen hasar alacak ve bir süre kullanılamaz olacak. Zaten o havalimanını kente bağlayan yolların ne olacağını da bilmiyoruz. Atatürk Havalimanı ise en iyi pisti kırıldığı için ancak yarım hizmet verebilecek.
- Birkaç gün içinde kentte açlık başlayacak. Yağmalar başlayacak. Bunu salgın hastalıklar takip edecek. Enkazlar uzun süre kaldırılamayacak. Kenti ağır bir koku saracak, nefes alınmaz hale gelecek.”

CELAL ŞENGÖR NEREYE TAŞINACAK?

Fatih Altaylı, aynı yazıda Celal Şengör'ün nereye taşınmayı düşündüğünü de yazdı. Fatih Altaylı'nın aktardığına göre Celal Şengör Çanakkale civarında bir yere yerleşmeyi düşünüyor. 

TAŞINACAĞI BÖLGEDEN DE FAY HATTI GEÇİYOR

Çanakkale Biga’da havuzlu villada yaşaması beklenen Şengör İstanbul depremi nedeniyle taşındı ancak bu kez villasının bulunduğu yerin önünden fay hattı geçtiği iddia edildi. 

Kaynak:Haber Vakti

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